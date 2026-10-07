Орнитолог раскрыла, как пение птиц влияет на человеческую психику

07 октября 2026, 18:22

Орниолог Чернова: пение птиц избавляет человека от стресса

Фото: iStock/Jim Glab

Птицы, остающиеся зимовать в Московском регионе, не только нуждаются в человеческой подкормке, но и сами благотворно влияют на людей. Однако, по словам специалистов, чрезмерная концентрация пернатых в одном месте способна обернуться вспышками болезней и проблемами для городских служб.





Орнитолог Елена Чернова в беседе с «Радио 1» рассказала,что зимой в Московском регионе всё больше птиц остаётся на зимовку — и многим из них нужна помощь человека. В первую очередь в подкормке нуждаются мелкие воробьиные птицы: с семенами деревьев и трав в черте города зимой «достаточно печально», а животная пища — насекомые и зимующие под корой личинки — необходима для поддержания баланса веществ в организме.





«Кормушки для мелких воробьиных птиц — это штука исключительно полезная как для птиц, так и для людей. Птичье пение хорошо улучшает микроклимат и успокаивает людей в бесконечных стрессах», — сказала она.

«Еще важно качество корма. Идеальный вариант — нежареные семечки, несолёное сало, обрезки, кусочки сала, жира, мяса на шкурке. Однако когда вы увлекаетесь кормёжкой и ваша стая возле ближайшей "пятёрочки" или метро переваливает за сотню, то это заканчивается всегда плохо, потому что в таких больших птичьих скоплениях обязательно начинается какая-нибудь эпизоотия. Птицы довольно легко переносят заразу. Через некоторое время половина стаи померла, вторая сидит больная и становится лёгкой добычей хищников и гибнет под колёсами», — объяснила орнитолог.

«Тогда не будет проблем ни у голубей, ни у коммунальщиков, которым тяжело отмывать территорию после большой стаи», — резюмировала Чернова.