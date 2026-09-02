В Санкт-Петербурге завершился летний сезон бесплатных орнитологических экскурсий
В Петербурге завершили очередной летний сезон бесплатных орнитологических экскурсий. Всего провели 25 прогулок, которые посетили порядка 400 человек. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.
По данным «Петербургского дневника», в рамках экскурсий участники посетили природные территории и парки, где познакомились с миром птиц и узнали подробности городской экосистемы.
«Проект, который более пяти лет назад стартовал в Красногвардейском районе, сегодня объединил жителей разных районов Петербурга. Прогулки под руководством практикующих орнитологов стали возможностью по-новому взглянуть на привычные городские пространства — парки, леса и водоемы, где обитают сотни видов птиц», — отметили в ведомстве.
Так, людей учат определять пернатых по внешнему виду, пению и окрасу. Посетителям рассказывают об особенностях их поведения и миграции. Примечательно, что экскурсии проводят бесплатно, они доступны для всех жителей и гостей Петербурга. Всего на территории города насчитывается около 250-300 видов птиц.