В Санкт-Петербурге завершился летний сезон бесплатных орнитологических экскурсий

02 сентября 2026, 12:06

Фото: iStock/Nguyen Duc Binh

В Петербурге завершили очередной летний сезон бесплатных орнитологических экскурсий. Всего провели 25 прогулок, которые посетили порядка 400 человек. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.





По данным «Петербургского дневника», в рамках экскурсий участники посетили природные территории и парки, где познакомились с миром птиц и узнали подробности городской экосистемы.





«Проект, который более пяти лет назад стартовал в Красногвардейском районе, сегодня объединил жителей разных районов Петербурга. Прогулки под руководством практикующих орнитологов стали возможностью по-новому взглянуть на привычные городские пространства — парки, леса и водоемы, где обитают сотни видов птиц», — отметили в ведомстве.