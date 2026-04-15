Под Волоколамском орнитологи провели диспансеризацию розовых и кудрявых пеликанов

15 апреля 2026, 16:40

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Дмитрий Беденко

В Центре воспроизводства редких видов животных в Сычёве Волоколамского муниципального округа провели диспансеризацию розовых и кудрявых пеликанов. Всего там проживают 14 этих экзотических птиц – четыре розовых и 10 кудрявых.





В дикой природе пеликаны гнездятся в дельте Волги, на побережьях Каспийского и Азовского морей, на озёрах Западной Сибири.



Под Волоколамском орнитологи после зимовки осматривают всех птиц и только после этого выпускают на большую воду.

«Все птицы прошли диспансеризацию успешно. Теперь они могут покинуть зимнее жилище, но пока осторожничают. Им важно находиться вместе, поэтому сразу на улицу никто не спешит. Они ждут, когда самый смелый своим примером даст знать, что на открытой воде безопасно», – рассказала ветеринарный врач Центра воспроизводства редких видов Наталья Егорова.