«ТСЖ и хитрюга»: Миколог назвал неожиданные грибы, которые можно найти в подмосковных лесах

03 июня 2026, 13:43

Миколог Вишневский: в подмосковных лесах уже есть белый гриб, трутовик, опята

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

В этом году грибной сезон в Московской области стартовал раньше обычного — сказались высокие температуры и проливные дожди. Какие грибы уже можно собирать, а какие лучше обойти стороной?





Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация в подмосковных лесах сейчас необычная — весенние грибы ещё не ушли, а летние уже появились.





«Настоящие весенние грибы действительно начались рано и шли долго. Им было так хорошо из-за снега, что они растут до сих пор. Но сейчас должна уже быть первая летняя волна, ранняя. Люди вполне себе уже собирают. В первую очередь, это гриб с хитрой аббревиатурой, его так полюбили называть последние лет пять — ТСЖ. Расшифровывается как трутовик серно-жёлтый. Это очень вкусный, крупный, питательный и даже немножко лекарственный гриб», — отметил он.

«Он виден издалека за сотню метров — яркий жёлто-оранжевый фонарик. Важное предупреждение: этот гриб хорош только молодым. Пока он начал формироваться — это практически деликатес. А когда становится старше, начинает грубеть, черстветь, становится по консистенции как пенопласт, набирает горечь. Совсем крупные есть уже невкусно. Сейчас это по биомассе, пожалуй, гриб номер один», — объяснил миколог.

«Он цвета слоновой кости. Предпочитает поля, открытые пространства. С шампиньонами не спутаешь — запах разный, а вкус прекрасный. Растёт вешенка — она из весны перешла в лето и будет расти, пока не наступят заморозки. И уже повылазили летние опята, которые предвещают настоящую летнюю волну. Самое интересное происходит сейчас на юге Подмосковья — там можно найти настоящие белые грибы, боровики, подосиновики, подберёзовики и маслята», — рассказал Вишневский.