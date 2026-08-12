12 августа 2026, 14:36

Фото: iStock/Julia Klueva

Конец лета — удачное время, чтобы навести порядок дома и освободить пространство перед новым сезоном. Осенью в квартире появляется больше верхней одежды, обуви, пледов, учебных принадлежностей и бытовых мелочей. Лишние предметы начинают мешать, собирают пыль и создают ощущение хаоса. Несколько часов расхламления помогут сделать жилье удобнее, чище и уютнее. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Зачем готовить квартиру к осени Летний гардероб: что не пригодится в следующем сезоне Поврежденные вещи, которые невозможно починить Просроченная и нелюбимая косметика Бумажный архив без лишних стопок Сезонный декор и летние аксессуары Спортивные снаряды-обманки Кухонные гаджеты одного дня Бытовые расходные материалы Цифровой архив тоже нуждается в порядке Пошаговый план расхламления квартиры на выходные Подготовьте прихожую к осенней слякоти Подготовьте окна к холодному сезону Уход за комнатными растениями перед осенью

Зачем готовить квартиру к осени

Летний гардероб: что не пригодится в следующем сезоне

Фото: iStock/tashka2000

Поврежденные вещи, которые невозможно починить

Просроченная и нелюбимая косметика

Бумажный архив без лишних стопок

Фото: iStock/Goroda

Сезонный декор и летние аксессуары

Спортивные снаряды-обманки

Кухонные гаджеты одного дня

Бытовые расходные материалы

Фото: iStock/Olga Yastremska

Цифровой архив тоже нуждается в порядке

Пошаговый план расхламления квартиры на выходные

Подготовьте прихожую к осенней слякоти

Подготовьте окна к холодному сезону

Фото: iStock/baza178

Уход за комнатными растениями перед осенью