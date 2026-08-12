Осень начинается не с дождей: 10 вещей в квартире, от которых стоит избавиться до первых холодов
Конец лета — удачное время, чтобы навести порядок дома и освободить пространство перед новым сезоном. Осенью в квартире появляется больше верхней одежды, обуви, пледов, учебных принадлежностей и бытовых мелочей. Лишние предметы начинают мешать, собирают пыль и создают ощущение хаоса. Несколько часов расхламления помогут сделать жилье удобнее, чище и уютнее. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Зачем готовить квартиру к осениОсенью люди чаще проводят вечера дома. После прогулки приходится сушить обувь, убирать зонты, раскладывать теплые вещи и искать свободное место для сезонных покупок. Если шкафы и полки уже переполнены, обычные бытовые дела начинают отнимать больше времени. Расхламление помогает заранее освободить прихожую, гардероб, ванную и кухню. Вещи, которыми никто не пользуется, не должны занимать полезную площадь. Часть предметов можно отдать знакомым, передать на благотворительность, продать или отправить на переработку. Сломанные и испорченные вещи лучше выбросить без сожаления. Не стоит пытаться разобрать всю квартиру за один вечер. Гораздо эффективнее разделить работу на зоны. Сначала можно заняться одеждой, затем проверить косметику, кухню и документы. После этого останется подготовить жилье к дождям, прохладе и сокращению светового дня.
Летний гардероб: что не пригодится в следующем сезонеПеред тем как убрать летнюю одежду на хранение, стоит внимательно осмотреть каждый предмет. Купальник с растянутыми резинками, выцветшая футболка, шорты с пятнами и обувь с отклеившейся подошвой вряд ли пригодятся следующим летом. Такие вещи часто лежат в шкафу годами, хотя их владельцы давно перестали их носить.
Одежду в хорошем состоянии можно отдать родственникам, друзьям или в пункт сбора. Некоторые вещи получится продать через сервисы объявлений. Перед этим их нужно постирать, высушить и аккуратно сфотографировать. Ненужный текстиль без следов носки иногда принимают благотворительные организации.
Летние вещи, которые остаются в гардеробе, нужно подготовить к хранению. Одежду важно убрать только после стирки. Следы крема от загара, пота и уличной пыли со временем могут оставить трудно выводимые пятна. Купальники и белье лучше сложить в отдельные тканевые мешки или органайзеры. Обувь стоит очистить, высушить и наполнить бумагой, чтобы она сохранила форму.
Поврежденные вещи, которые невозможно починитьОсенняя уборка — повод оценить состояние домашнего текстиля, посуды, мебели и техники. Не каждая старая вещь заслуживает ремонта. Если зонт давно не раскрывается, кружка треснула, а у сушилки постоянно выпадают детали, такие предметы только раздражают и занимают место.
Особое внимание стоит уделить вещам, которые могут быть опасны. К ним относятся зарядные устройства с поврежденной изоляцией, удлинители с искрящимися розетками, посуда со сколами, сломанные стулья и шаткие полки. Не нужно откладывать решение до момента, когда предмет окончательно выйдет из строя. Иногда люди хранят неисправную технику в надежде однажды отнести ее в сервис. Если этого не произошло за несколько месяцев, лучше честно признать, что ремонт не входит в планы. Старые телефоны, провода, наушники и мелкую электронику нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Их принимают специальные пункты утилизации и некоторые магазины техники.
Просроченная и нелюбимая косметикаВанная комната быстро заполняется баночками, флаконами и пробниками. Многие средства покупают под влиянием рекламы, сезонной скидки или красивой упаковки. В итоге на полках остаются почти полные кремы с неприятным ароматом, неподходящие шампуни и палетки, которыми никто не пользуется. Сначала нужно проверить срок годности. Открытая косметика часто имеет отдельный период использования. Его указывают на значке в виде открытой баночки. Тушь, жидкие подводки, кремовые продукты и средства с изменившейся текстурой лучше выбросить. Просроченная косметика может вызвать раздражение кожи или аллергическую реакцию.
Не стоит хранить уходовые средства «на всякий случай». Если крем не подошел лицу, иногда его используют для рук или тела. Однако продукт с резким запахом, расслоившейся консистенцией или сомнительным цветом отправляют в мусор. Освободившаяся полка упростит ежедневный уход и уборку в ванной.
Бумажный архив без лишних стопокКвитанции, старые инструкции, рекламные буклеты, чеки и записи часто копятся в ящиках стола. Осенью полезно разобрать бумажный архив, пока не начался учебный и рабочий сезон. Для начала стоит отделить важные документы от макулатуры.
Паспорта, свидетельства, договоры, медицинские документы, бумаги на квартиру и автомобиль нужно хранить в отдельной папке. Для них подойдет плотный органайзер с файлами. Важные чеки на дорогую технику можно сфотографировать или отсканировать. Бумага со временем выцветает, поэтому цифровая копия иногда оказывается полезнее оригинала. Рекламные листовки, устаревшие каталоги и инструкции к давно выброшенным приборам можно сдать в макулатуру. Не стоит оставлять дома квитанции за много лет, если срок их хранения уже прошел. При этом документы с персональными данными лучше предварительно измельчить или порвать на мелкие части.
Сезонный декор и летние аксессуарыЛетом в квартире появляются пляжные сумки, надувные круги, складные стулья, москитные сетки, вентиляторы и яркий декор. Перед осенью важно понять, что из этого действительно пригодится через год. Поврежденные надувные игрушки, выгоревшие гирлянды, сломанные садовые фонари и треснувшие контейнеры для пикника не стоит хранить до следующего сезона. Рабочие летние аксессуары лучше собрать в одном месте. Так весной не придется искать панаму в кладовке, а плед для пикника — среди зимних вещей. Для хранения подойдут прозрачные контейнеры с наклейками. На них можно написать содержимое и месяц, когда вещи понадобятся снова. Осенний декор тоже требует умеренности. Не нужно покупать много свечей, фигурок и искусственных листьев, если для них нет свободного места. Уют в квартире создают чистые поверхности, теплый свет и несколько любимых деталей, а не десятки предметов на каждом шкафу.
Спортивные снаряды-обманкиВо многих квартирах есть гантели, фитнес-резинки, коврики для йоги, ролики, массажеры и тренажеры, к которым никто не притрагивался много месяцев. Они часто создают иллюзию активного образа жизни, но на деле превращаются в подставки для одежды или занимают угол комнаты.
Перед осенью стоит проверить состояние спортивного инвентаря. Потрескавшиеся резинки, сдувшиеся мячи, сломанные самокаты и изношенные коврики не принесут пользы. Их нужно заменить, отремонтировать или утилизировать. Если снаряд исправен, но не вызывает интереса, его можно продать или подарить тому, кто действительно будет им пользоваться.
Оставить стоит только те вещи, для которых есть понятный план. Например, коврик для короткой зарядки по утрам или гантели для занятий дома в дождливые дни. Один удобный предмет принесет больше пользы, чем целая коллекция тренажеров, спрятанная за дверью шкафа.
Кухонные гаджеты одного дняКухня часто становится главным местом для расхламления. В ящиках лежат овощерезки, формы для выпечки, устройства для приготовления одного блюда, дубликаты открывалок и контейнеры без крышек. Такие предметы усложняют готовку, потому что нужную лопатку или кастрюлю приходится долго искать среди ненужных вещей.
Стоит вспомнить, когда в последний раз использовались вафельница, фондюшница, яйцерезка или соковыжималка. Если гаджет доставали один раз после покупки, а потом убрали далеко в шкаф, он вряд ли станет необходимым осенью. Рабочую технику можно продать или отдать. Это позволит освободить место для более полезных предметов. Отдельно нужно проверить пластиковые контейнеры. Емкости с трещинами, сильными запахами и изменившимся цветом лучше выбросить. Крышки без подходящих коробок тоже не нужны. После такой ревизии станет проще хранить заготовки, крупы и домашнюю еду.
Бытовые расходные материалыВ шкафу под раковиной нередко скапливаются старые губки, почти пустые упаковки порошка, засохшие салфетки, дубли бытовой химии и пакеты для мусора неподходящего размера. Осень — подходящий момент, чтобы проверить эти запасы.
Сначала нужно убрать все средства с истекшим сроком годности. Затем стоит объединить одинаковые товары. Например, пересыпать остатки одного стирального порошка в упаковку другого, если составы совпадают и производитель допускает такое хранение. Разрозненные рулоны, тряпки и губки лучше разложить по контейнерам.
Не стоит покупать бытовую химию впрок только из-за акции. Большие запасы занимают место и мешают увидеть, что дома уже есть нужное средство. Гораздо удобнее составить короткий список действительно необходимых покупок на осень.
Цифровой архив тоже нуждается в порядкеРасхламление касается не только шкафов. Телефон и компьютер часто хранят тысячи ненужных фотографий, дубли документов, старые скриншоты, рекламные рассылки и приложения, которыми никто не пользуется. Цифровой беспорядок отнимает память устройства и усложняет поиск важных файлов.
Начать можно с фотографий. Неудачные кадры, одинаковые снимки и случайные скриншоты стоит удалить. Важные фото лучше перенести в облачное хранилище или на внешний диск. Так они не пропадут при поломке телефона.
Полезно проверить электронную почту. Ненужные рассылки стоит отключить, а рекламные письма удалить. На рабочем столе компьютера лучше оставить только актуальные файлы. Документы можно разложить по папкам: работа, учеба, финансы, здоровье, личное. Такой порядок снизит тревогу и сэкономит время в новом сезоне.
Пошаговый план расхламления квартиры на выходныеВ субботу утром можно начать с прихожей и гардероба. Сначала нужно достать летнюю одежду и обувь, оценить их состояние, отложить вещи на хранение, отдачу и утилизацию. Затем стоит освободить место для курток, ботинок, дождевиков и зонтов.
Днем удобно разобрать ванную комнату и кухню. Проверка косметики, бытовой химии и продуктов не займет много времени, если заранее подготовить пакеты для мусора. После ревизии останется протереть полки и вернуть на них только нужные предметы.
В воскресенье можно перейти к бумагам, технике и сезонным аксессуарам. Необязательно сразу отвозить вещи на переработку или в благотворительный пункт. Главное — собрать их отдельно, подписать пакеты и определить срок, когда они покинут квартиру. Вечером стоит уделить около часа цифровому порядку.
Чтобы не устать, важно не пытаться идеально организовать каждый шкаф. Главная задача заключается в том, чтобы убрать лишнее и освободить пространство. Красивые коробки, органайзеры и новые системы хранения лучше покупать после расхламления, а не до него.
Подготовьте прихожую к осенней слякотиПрихожая первой встречает грязь, влагу и песок с улицы. Перед началом дождей стоит убрать легкие сандалии и освободить место для закрытой обуви. Полезно заранее достать непромокаемые ботинки, проверить состояние подошвы и при необходимости отнести обувь в ремонт.
Для мокрых зонтов пригодится подставка или высокий контейнер. Рядом с дверью можно положить влаговпитывающий коврик. Он защитит пол от разводов и поможет сократить время уборки. Если в прихожей мало места, стоит оставить на виду только ту обувь, которую семья носит в текущую неделю.
Крючки для курток, сумок и дождевиков тоже стоит проверить. Слабые крепления лучше подтянуть заранее. Осенью верхняя одежда становится тяжелее, поэтому ненадежная вешалка может быстро сломаться.
Подготовьте окна к холодному сезонуЧистые окна пропускают больше света, а осенью его особенно не хватает. В конце лета стоит помыть стекла, рамы и подоконники. Москитные сетки нужно снять, очистить от пыли и убрать на хранение. Так они не деформируются от ветра, дождя и перепадов температуры.
После уборки важно проверить, не дует ли из щелей. Если рама пропускает воздух, можно отрегулировать фурнитуру или заменить уплотнитель. При серьезных проблемах стоит вызвать мастера до наступления холодов. Когда температура опустится, решить вопрос станет сложнее.
Шторы и тюль тоже собирают пыль за лето. Их можно постирать или отдать в химчистку. Плотные занавески помогут сохранить тепло и сделают комнату уютнее в пасмурные вечера.
Уход за комнатными растениями перед осеньюСокращение светового дня влияет на домашние растения. В конце лета стоит убрать сухие листья, осмотреть горшки и проверить, нет ли вредителей. Если цветок слишком разросся, его можно пересадить в более просторную емкость или разделить на несколько растений.
Осенью многие культуры нуждаются в более редком поливе. Земля высыхает медленнее, а избыток воды может привести к загниванию корней. Перед отопительным сезоном растения лучше убрать подальше от батарей. Горячий и сухой воздух часто вредит листьям. Светолюбивые цветы стоит поставить ближе к окну, но не вплотную к холодному стеклу. Листья нужно регулярно протирать влажной салфеткой. Чистая поверхность лучше пропускает свет, поэтому растению проще пережить пасмурные дни.
Подготовка квартиры к осени не требует больших трат и сложных решений. Достаточно убрать ненужные вещи, привести в порядок сезонные зоны и заранее позаботиться о комфорте. Свободные полки, чистые окна и удобная прихожая помогут встретить холодный сезон спокойно и без лишней суеты.