Врач перечислил продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью

12 августа 2026, 13:25

Врач Кондрахин: апельсины, орехи и рыба помогут поддержать иммунитет осенью

Фото: iStock/IgorDutina

Яблоки, лимоны, чеснок, рыба и орехи помогут поддержать иммунитет в осенний период. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





В разговоре с RT эксперт объяснил, что в осенний период метаболизм человека замедляется, а организм «переходит в режим спячки». Поддержать иммунитет можно с помощью лука, чеснока и витамина С, который содержится в апельсинах, яблоках, лимонах и других кислых продуктах. Кроме того, осенью полезно употреблять ягоды, особенно темные.





«Конечно, орехи нам нужны и рыба. Сейчас жирные сорта рыбы лучше, потому что они как раз омега-3, омега-6 богаты — это очень хорошо. Нам также нужно больше клетчатки, больше овощей», — уточнил Кондрахин.

«Наибольшее количество магния содержится в растительной пище. К ключевым источникам относятся миндаль, кешью, тыквенные семечки, а также фасоль, нут, чечевица, соя. Еще его много в цельнозерновых продуктах, таких как гречка, овсянка, бурый рис, и в зеленых листовых овощах типа шпината, петрушки и брокколи», — уточнила Залетова.