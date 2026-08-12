Врач перечислил продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью
Врач Кондрахин: апельсины, орехи и рыба помогут поддержать иммунитет осенью
Яблоки, лимоны, чеснок, рыба и орехи помогут поддержать иммунитет в осенний период. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
В разговоре с RT эксперт объяснил, что в осенний период метаболизм человека замедляется, а организм «переходит в режим спячки». Поддержать иммунитет можно с помощью лука, чеснока и витамина С, который содержится в апельсинах, яблоках, лимонах и других кислых продуктах. Кроме того, осенью полезно употреблять ягоды, особенно темные.
«Конечно, орехи нам нужны и рыба. Сейчас жирные сорта рыбы лучше, потому что они как раз омега-3, омега-6 богаты — это очень хорошо. Нам также нужно больше клетчатки, больше овощей», — уточнил Кондрахин.
При этом он посоветовал ограничить потребление хлеба и круп, которые содержат большое количество клейковины. Кашу можно есть утром, однако она не должна быть основной составляющей дневного рациона, заключил врач.
Тем временем заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова отметила в беседе с Москвой 24, что темный шоколад, жирная рыба, миндаль и гречка помогут справиться с тревожностью.
«Наибольшее количество магния содержится в растительной пище. К ключевым источникам относятся миндаль, кешью, тыквенные семечки, а также фасоль, нут, чечевица, соя. Еще его много в цельнозерновых продуктах, таких как гречка, овсянка, бурый рис, и в зеленых листовых овощах типа шпината, петрушки и брокколи», — уточнила Залетова.
По словам диетолога, для сохранения душевного равновесия необходимо соблюдать здоровую диету. Тем не менее питание является лишь поддерживающим фактором и не заменяет лечение врача, заключила Залетова.