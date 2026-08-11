11 августа 2026, 16:00

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Осень в Подмосковье открывает один из самых интересных периодов для любителей удочки и спиннинга. Жара уходит, вода постепенно остывает, а многие обитатели рек, озёр и водохранилищ начинают активно искать корм перед зимой. В сентябре можно рассчитывать на щуку, окуня, судака, леща, плотву и карася. Октябрь часто приносит лучший результат охотникам за хищником, а в ноябре успех зависит от погоды, снастей и выбора точки. Клёв в Московской области меняется почти каждую неделю. На него влияют температура воздуха, сила ветра, давление, уровень воды и время суток. Осенняя поездка требует подготовки, но наградой может стать трофейная рыба и спокойный отдых на природе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда начинается осенний клёв в Подмосковье Какую рыбу ловят осенью в Московской области Где искать рыбу осенью Какие снасти выбрать для осенней ловли Что взять с собой на осеннюю рыбалку Как погода влияет на результат Правила и бережное отношение к природе

Когда начинается осенний клёв в Подмосковье

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Какую рыбу ловят осенью в Московской области

Фото: iStock/Olga Shefer

Где искать рыбу осенью

Какие снасти выбрать для осенней ловли

Фото: iStock/Julie Konstantinidi

Что взять с собой на осеннюю рыбалку

Фото: iStock/Andrii Medvediuk

Как погода влияет на результат

Правила и бережное отношение к природе