Осень зовёт на пруды Подмосковья: когда хищник активнее, где искать мирную рыбу и что положить в рюкзак рыболову?
Осень в Подмосковье открывает один из самых интересных периодов для любителей удочки и спиннинга. Жара уходит, вода постепенно остывает, а многие обитатели рек, озёр и водохранилищ начинают активно искать корм перед зимой. В сентябре можно рассчитывать на щуку, окуня, судака, леща, плотву и карася. Октябрь часто приносит лучший результат охотникам за хищником, а в ноябре успех зависит от погоды, снастей и выбора точки. Клёв в Московской области меняется почти каждую неделю. На него влияют температура воздуха, сила ветра, давление, уровень воды и время суток. Осенняя поездка требует подготовки, но наградой может стать трофейная рыба и спокойный отдых на природе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Когда начинается осенний клёв в ПодмосковьеРыболовный сезон не заканчивается вместе с августом. Напротив, многие опытные любители ждут первых прохладных ночей. Вода теряет летнее тепло, в ней появляется больше кислорода. Рыба перестаёт прятаться от жары и выходит на кормёжку активнее. В начале сентября сохраняется летний характер ловли. Утром и вечером хорошо берут плотва, карась, лещ, подлещик и карп на платных водоёмах. Щука нередко стоит у камыша, кувшинок, затопленных веток и границы травы. Окунь держится стаями возле малька. В ясные дни он может атаковать небольшую блесну или силиконовую приманку почти у самого берега.
После первых заметных похолоданий начинается переход к настоящей осенней ловле. Обычно такой период приходится на вторую половину сентября, хотя сроки зависят от погоды. Если ночная температура опускается ближе к нулю, а дни становятся прохладными, хищник ищет более питательную добычу. Щука чаще реагирует на воблеры, колеблющиеся блёсны и крупный силикон. Судак выходит на русловые бровки, свалы и твёрдое дно.
Октябрь многие считают лучшим месяцем для спиннинга в Подмосковье. Вода становится прозрачнее, растительность опускается на дно, а мелкая рыба собирается в более плотные косяки. За ней идут окунь, щука и судак. В это время не стоит ограничиваться мелководьем. Перспективу часто дают ямы, выходы из них, участки у русла, коряжник и глубокие заливы. Ноябрь приносит холод, сырость и короткий световой день. Мирная рыба клюёт осторожнее, но полностью не исчезает. Плотву, подлещика и леща можно искать на глубине с фидером или поплавочной снастью. Спиннингистам стоит замедлить проводку и использовать джиговые приманки. Щука и судак в холодной воде нередко атакуют добычу не сразу, поэтому паузы во время проводки приобретают большое значение.
Какую рыбу ловят осенью в Московской областиЩука остаётся главным осенним трофеем для многих рыбаков. В сентябре она охотится около травы и прибрежных укрытий. Позже зубастая хищница перемещается туда, где держится малёк. На озёрах и прудах перспективными местами становятся границы камыша, затопленные кусты, перепады глубины. На реках стоит проверить обратное течение, омуты, русловые свалы и участки у поваленных деревьев.
Для щуки подходят вращающиеся и колеблющиеся блёсны, воблеры, силиконовые рыбки, виброхвосты и твистеры. В начале сезона часто срабатывают яркие модели. С похолоданием полезно иметь приманки естественных оттенков: серые, коричневые, тёмно-зелёные, серебристые. В прозрачной воде они могут принести больше поклёвок.
Окунь сохраняет активность почти всю осень. Небольшие полосатые рыбы держатся у берега, если там есть малёк, трава или коряги. Крупные экземпляры предпочитают глубину и неровное дно. Для них используют микроджиг, небольшие воблеры, вертушки, мормышки и живца. Если поклёвки прекращаются, не стоит сразу менять водоём. Иногда достаточно сместиться на несколько метров, найти бровку или увеличить паузу. Судак встречается в Оке, Москве-реке, канале имени Москвы, на водохранилищах и крупных карьерах. Эта рыба любит твёрдое дно, течение и глубину. Лучшие часы часто приходятся на рассвет, вечер и темноту. Осенью судак хорошо отзывается на джиг. Рыбаку пригодятся грузы разного веса, чтобы контролировать приманку на течении и в глубоких местах. Важно чувствовать касание дна, поскольку именно там хищник чаще атакует силикон.
Лещ и подлещик продолжают кормиться до серьёзного охлаждения воды. Их ловят на фидер, донку или поплавочную удочку. Перспективу дают русловые ямы, нижние части бровок, спокойные плёсы и глубокие участки рядом с течением. В качестве насадки используют червя, опарыша, мотыля, перловку и тесто. В сентябре рыба ещё может заинтересоваться растительными вариантами, но ближе к ноябрю животная насадка работает увереннее.
Плотва осенью собирается в стаи и нередко подходит к прикормленному месту. В тёплую погоду её можно найти около берега. С приходом холода она смещается глубже. Рыболову важнее не перекормить точку. Плотная и тяжёлая прикормка с небольшим количеством мотыля или опарыша способна удержать стаю, но избыток еды иногда делает поклёвки редкими. Карась в начале осени ещё радует уверенными поклёвками, особенно в прудах и неглубоких озёрах. Однако после резкого похолодания он становится капризным. В такие дни лучше выбрать тонкую оснастку, небольшую насадку и тихое место без сильного ветра. На платных водоёмах осенью часто ловят карпа. Он предпочитает тёплые часы и стабильную погоду, а на резкую смену давления реагирует осторожно.
Где искать рыбу осеньюОсенний поиск требует больше движения, чем летняя ловля. Рыба меняет привычные стоянки вслед за температурой воды и кормовой базой. Прибрежная зона приносит результат в сентябре, особенно утром. В октябре и ноябре полезнее уделить внимание глубине. На небольшом пруду стоит начать с участков, где мелководье переходит в яму. Щука часто караулит добычу на такой границе. Окунь может стоять рядом со стайкой малька. Лещ, плотва и карась выбирают тихие точки у дна, если рядом есть укрытие или остатки растительности.
На реке важную роль играет течение. Рыба не любит тратить силы без необходимости. Поэтому её часто находят за поворотами русла, у кос, на границе быстрого и спокойного потока, за опорами мостов и в обратках. Однако подходить к таким местам нужно осторожно. Берег после дождя становится скользким, а уровень воды может меняться. Водохранилища Подмосковья дают шанс на крупную щуку, судака, леща и окуня. Здесь пригодится эхолот, если рыболов ловит с лодки. При отсутствии прибора можно ориентироваться на рельеф, направление ветра, скопления чаек и всплески малька. Птицы часто указывают на охоту окуня или жереха, хотя жерех с холодами теряет часть летней активности.
На платных прудах важно заранее уточнить правила. Владельцы устанавливают свои нормы вылова, часы работы, стоимость путёвки и требования к снастям. В некоторых хозяйствах разрешают ловить только по принципу «поймал — отпусти», в других разрешают забрать часть улова. Перед поездкой стоит проверить информацию на официальной странице водоёма или по телефону администрации.
Какие снасти выбрать для осенней ловлиДля щуки и окуня подойдёт спиннинг длиной около двух метров на небольшом пруду или озере. На берегу крупной реки и водохранилища удобнее использовать более длинное удилище. Оно помогает выполнить дальний заброс и провести приманку вдоль бровки. Катушка должна работать плавно, а шнур или леска — соответствовать весу приманок и размеру предполагаемой добычи.
Щука легко перекусывает обычную леску, поэтому поводок нужен почти всегда. Подойдёт стальной, титановый или флюорокарбоновый вариант увеличенного диаметра. Металлический поводок лучше защищает снасть, а флюорокарбон делает оснастку менее заметной в чистой воде. Выбор зависит от активности хищницы и прозрачности водоёма.
Для судака пригодится чувствительный спиннинг с быстрым строем. Он позволяет контролировать джиговую проводку и замечать осторожные касания. Силиконовые приманки полезно взять в нескольких размерах. Если судак игнорирует крупный виброхвост, его может заинтересовать компактный твистер. При сильном течении потребуется более тяжёлая джиг-головка или груз-чебурашка.
Фидер остаётся надёжным вариантом для леща, подлещика и плотвы. Осенью рыба часто держится дальше от берега, поэтому кормушка помогает доставить прикормку в нужную точку. В холодной воде не нужно делать слишком обильный стартовый закорм. Лучше подать небольшое количество смеси и следить за реакцией. Тонкий поводок, острый крючок и аккуратная насадка нередко решают исход рыбалки.
Поплавочная удочка подходит для тихих прудов, заливов и каналов без сильного течения. Осенью особенно важна чувствительность оснастки. Рыба может брать насадку осторожно, едва приподнимая поплавок или уводя его в сторону. Лёгкая огрузка помогает заметить такую поклёвку вовремя.
Что взять с собой на осеннюю рыбалкуОсенняя погода в Подмосковье меняется быстро. Утренний туман может смениться дождём и сильным ветром, а после заката температура резко падает. Одежду лучше выбирать по принципу нескольких слоёв. Термобельё отводит влагу, флисовая кофта сохраняет тепло, а непромокаемая куртка защищает от осадков. Запасные носки и перчатки не займут много места, но помогут избежать переохлаждения.
Особое внимание стоит уделить обуви. Сапоги или ботинки должны держать влагу и не скользить на мокрой траве, глине или деревянных мостках. На берегу пригодятся складной стул, тёплый плед или сиденье из плотного материала. Земля осенью быстро забирает тепло, поэтому долго сидеть на ней опасно для здоровья. Термос с горячим чаем, водой и сытной едой сделает поездку комфортнее. Полезно взять фонарик с запасными батарейками или заряженный налобный фонарь. Световой день сокращается, а возвращаться по тёмному берегу без освещения рискованно. Телефон лучше держать во внутреннем кармане, где он не намокнет и не разрядится на холоде слишком быстро.
Рыболову пригодятся экстрактор или длинные щипцы для извлечения крючка, особенно при ловле щуки и судака. Подсак поможет аккуратно принять крупную рыбу у берега. Нож, небольшая аптечка, средство от насекомых и непромокаемый чехол для документов тоже окажутся полезными. Комары осенью встречаются реже, но в тёплые дни возле воды они ещё активны. Если планируется ловля с лодки, спасательный жилет обязателен. Холодная вода опаснее летней: человек быстро теряет силы даже после короткого пребывания за бортом. Не стоит выходить на водохранилище при сильном ветре, густом тумане или прогнозе грозы. Надёжнее перенести поездку, чем рисковать ради нескольких поклёвок.