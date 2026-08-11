Умер сооснователь «Эха Петербурга» после избиения
В Подмосковье скончался сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин. Об этом сообщила бывший заместитель главного редактора радиостанции Анастасия Миронова в социальных сетях.
По ее словам, уголовное дело по факту избиения возбудили 7 августа. Миронова также рассказала, что Недоводин впал в кому после того, как сделал замечание шумной компании во дворе.
Ранее жена пострадавшего заявляла, что нападение произошло 23 июня. Муж услышал шум под окнами и спустился, чтобы призвать пьяных соседа и его приятеля к порядку, но те применили силу. После избиения Недоводина госпитализировали в реанимацию с множественными осложнениями.
Радиостанция «Эхо Петербурга» прекратила работу в 2022 году, пройдя процедуру ликвидации вслед за закрытием головной станции «Эхо Москвы».
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