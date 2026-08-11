Умер сооснователь «Эха Петербурга» после избиения

11 августа 2026, 14:56

Сооснователь «Эха Петербурга» Недоводин скончался после избиения в Подмосковье

Фото: iStock/jorgeantonio

В Подмосковье скончался сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин. Об этом сообщила бывший заместитель главного редактора радиостанции Анастасия Миронова в социальных сетях.