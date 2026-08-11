Россиянам грозит аномальная осень-2026

11 августа 2026, 14:09

ОСН: синоптики рассказали россиянам об аномальной осени-2026

Фото: istockphoto/Smileus

Гидрометцентр предупреждает о резких климатических качелях, которые ожидают страну с сентября по ноябрь 2026 года. По данным метеорологов, предстоящий осенний сезон может стать одним из самых непредсказуемых за последние десятилетия из-за столкновения теплых атлантических и холодных арктических воздушных масс.