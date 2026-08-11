Россиянам грозит аномальная осень-2026
Гидрометцентр предупреждает о резких климатических качелях, которые ожидают страну с сентября по ноябрь 2026 года. По данным метеорологов, предстоящий осенний сезон может стать одним из самых непредсказуемых за последние десятилетия из-за столкновения теплых атлантических и холодных арктических воздушных масс.
Эпицентр погодных аномалий затронет Дальний Восток, Урал, Сибирь, а также Северо-Западный и Центральный округа, пишет Общественная Служба Новостей. Главной причиной нестабильности эксперты называют перегрев вод Атлантики в тандеме с остаточным влиянием тихоокеанских муссонов.
Это спровоцирует раннее вторжение арктического холода на юг, что грозит продолжительными ливнями, шквалистым ветром и резкими температурными скачками. В мегаполисах ситуацию усугубит так называемый тепловой остров — бетон и асфальт будут долго отдавать накопленное летнее тепло, создавая контраст с холодным фронтом.
Региональный разрез погоды:
Дальний Восток начнет испытывать дискомфорт уже в первые дни сентября. Приморье, Хабаровский край, Сахалин и Камчатка окажутся во власти мощных циклонов с дождями и ветром. При этом на юге Приморья сохранится тепло, тогда как в Якутии стремительно начнется зимний период.
Урал и Западная Сибирь ожидают раннего похолодания. К середине октября здесь прогнозируют формирование устойчивого снежного покрова и гололеда, а ночные температуры могут рухнуть до минус десяти градусов.
Поволжье и Северо-Запад рискуют стать самыми пасмурными регионами: затяжные дожди и дефицит солнца приведут к тому, что уже в первой половине сентября столбики термометров могут не подняться выше плюс трех-пяти градусов.
Центральная Россия получит отсрочку: сентябрь порадует теплом до 24 градусов, однако к концу месяца регион накроет холодный атмосферный фронт. Октябрь, по прогнозам, отметится затяжными дождями, локальными подтоплениями и первым мокрым снегом к середине месяца.
Южные регионы после теплого старта осени столкнутся с резким ухудшением уже в октябре: температура упадет до плюс 10-15 градусов, а сильный ветер и проливные осадки станут частыми спутниками курортных городов.
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