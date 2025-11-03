Россиянам рассказали, почему опасно разговаривать с телефонными мошенниками

03 ноября 2025, 18:47

Бедеров: общение с телефонными аферистами может привести к плохим последствиям

Фото: iStock/Diy13

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT предупредил, что общение с телефонными мошенниками может привести к серьезным последствиям — от психологического давления до кражи голосовых данных.





По его словам, аферисты, совершающие такие звонки, обычно представляют собой «живых людей, прошедших специальную подготовку». Они обладают навыками, позволяющими преодолевать сопротивление собеседника.



Бедеров подчеркнул, что длительность разговора способствует более глубокому вовлечению жертвы в сценарий, где мошенник использует эмоциональное давление и искусственно создаёт ощущение нехватки времени.





«Сказать «нет» через десять минут разговора психологически сложнее, чем положить трубку сразу», — добавил эксперт.