«Бегу к психологу»: мама Тимати поделилась эмоциями после съёмок с внучкой Алисой

03 ноября 2025, 11:57

Симона Черноморская рассказала, как съёмки внучки Алисы довели её до выгорания

Симона Черноморская со внучкой Алисой (Фото: Instagram* / @simona280)

Старшая дочь Тимати, 11-летняя Алиса, всё серьёзнее погружается в мир кино, а её знаменитая бабушка Симона Черноморская сопровождает внучку на съёмках.





Однако, по признанию Симоны, актёрская профессия требует огромной эмоциональной отдачи — и даже у взрослого может закончиться «социальная батарейка».





«Что касается Алисы, то она в любую свободную минуту подбегала ко мне за "подзарядкой". И это не про слова — я человек довольно скупой на похвалу. Ей необходимо было поддержать меня за руку, обнять, просто посидеть рядом. <…> Я точно бегу к психологу, чтобы разделить с ним груз пережитого», — призналась Черноморская в соцсетях.