«Бегу к психологу»: мама Тимати поделилась эмоциями после съёмок с внучкой Алисой
Симона Черноморская рассказала, как съёмки внучки Алисы довели её до выгорания
Старшая дочь Тимати, 11-летняя Алиса, всё серьёзнее погружается в мир кино, а её знаменитая бабушка Симона Черноморская сопровождает внучку на съёмках.
Однако, по признанию Симоны, актёрская профессия требует огромной эмоциональной отдачи — и даже у взрослого может закончиться «социальная батарейка».
«Что касается Алисы, то она в любую свободную минуту подбегала ко мне за "подзарядкой". И это не про слова — я человек довольно скупой на похвалу. Ей необходимо было поддержать меня за руку, обнять, просто посидеть рядом. <…> Я точно бегу к психологу, чтобы разделить с ним груз пережитого», — призналась Черноморская в соцсетях.Поклонники отметили, что даже в шутливом тоне Симона дала понять, насколько эмоционально насыщенной оказалась работа на площадке. Видимо, пока растёт Алиса, у психологов точно не будет простоя в записях.