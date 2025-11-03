Достижения.рф

«Бегу к психологу»: мама Тимати поделилась эмоциями после съёмок с внучкой Алисой

Симона Черноморская рассказала, как съёмки внучки Алисы довели её до выгорания
Симона Черноморская со внучкой Алисой (Фото: Instagram* / @simona280)

Старшая дочь Тимати, 11-летняя Алиса, всё серьёзнее погружается в мир кино, а её знаменитая бабушка Симона Черноморская сопровождает внучку на съёмках.



Однако, по признанию Симоны, актёрская профессия требует огромной эмоциональной отдачи — и даже у взрослого может закончиться «социальная батарейка».

«Что касается Алисы, то она в любую свободную минуту подбегала ко мне за "подзарядкой". И это не про слова — я человек довольно скупой на похвалу. Ей необходимо было поддержать меня за руку, обнять, просто посидеть рядом. <…> Я точно бегу к психологу, чтобы разделить с ним груз пережитого», — призналась Черноморская в соцсетях.
Поклонники отметили, что даже в шутливом тоне Симона дала понять, насколько эмоционально насыщенной оказалась работа на площадке. Видимо, пока растёт Алиса, у психологов точно не будет простоя в записях.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0