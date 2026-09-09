09 сентября 2026, 13:30

Фото: iStock/gpointstudio

Осень приносит прохладные вечера, дождь за окном и желание укутаться в плед. В такую погоду особенно приятно заварить ароматный домашний чай с ягодами, пряностями, фруктами или травами. Напиток поможет согреться после прогулки, взбодриться утром или настроиться на спокойный отдых перед сном. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как приготовить вкусный домашний чай Имбирный чай с лимоном и мёдом для прохладного утра Облепиховый чай с апельсином Яблочный чай с корицей и гвоздикой Чай с клюквой, мятой и мёдом Чёрный чай с молоком и кардамоном Успокаивающий чай с ромашкой и мелиссой Шиповниковый чай с мандарином Грушевый чай с ванилью и бадьяном Чай с малиной и чабрецом Зелёный чай с гранатом и розмарином Пряный чай с апельсином, корицей и чёрным перцем Полезные лайфхаки для осеннего чаепития

Как приготовить вкусный домашний чай

Имбирный чай с лимоном и мёдом для прохладного утра

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Облепиховый чай с апельсином

Фото: iStock/Oksana Shvedkova

Яблочный чай с корицей и гвоздикой

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Чай с клюквой, мятой и мёдом

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Чёрный чай с молоком и кардамоном

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Успокаивающий чай с ромашкой и мелиссой

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Шиповниковый чай с мандарином

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Грушевый чай с ванилью и бадьяном

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Чай с малиной и чабрецом

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Зелёный чай с гранатом и розмарином

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Пряный чай с апельсином, корицей и чёрным перцем

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Полезные лайфхаки для осеннего чаепития