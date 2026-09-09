В Москве выросли цены на аренду квартир в самых доступных районах
По итогам августа текущего года аренда однокомнатных квартир подорожала в трех из пяти самых доступных районов Старой Москвы. Такие данные привели аналитики сервиса «Яндекс Аренда».
Наибольший рост стоимости аренды «однушки» зафиксирован в Бирюлёво Восточном, где цены поднялись на 5,4%, достигнув в среднем 52,8 тыс. рублей в месяц. В Некрасовке цена увеличилась на 3,9% (до 56 тыс. рублей), а в Южном Бутово — на 1,5% (до 54,4 тыс. рублей). В то же время, в районах Марьино и Митино наблюдается небольшое снижение цен на 0,5%, пишет «РБК Недвижимость».
Среди районов с высокими ставками аренда однокомнатных квартир подорожала в четырех из пяти локаций. Наибольшее увеличение зафиксировано в Хорошево-Мнёвниках — на 7% (до 118,5 тыс. рублей). В Даниловском районе аренда выросла на 6,6% (до 118,3 тыс. рублей), в Пресненском — на 3,5%, а в Филевском Парке — на 3%. В Раменках же ставки снизились на 2,4%.
По данным компании «Инком-Недвижимость», за последние пять лет минимальная стоимость аренды квартиры в Москве увеличилась в 1,8 раза. Если в августе 2021 года можно было снять самую дешевую квартиру за 20 тыс. рублей, то в этом августе ее цена составляет уже 35 тыс. рублей. За эту сумму можно арендовать малогабаритную студию площадью 13 квадратных метров недалеко от станции метро «Народное Ополчение».
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