В Москве выросли цены на аренду квартир в самых доступных районах

09 сентября 2026, 12:15

Фото: iStock/LENblR

По итогам августа текущего года аренда однокомнатных квартир подорожала в трех из пяти самых доступных районов Старой Москвы. Такие данные привели аналитики сервиса «Яндекс Аренда».