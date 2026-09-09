Машину полностью облепили пчёлы: необычное нашествие сняли в горном Дагестане
Необычный случай произошёл в селе Микрах в Дагестане. Тысячи пчёл буквально облепили внедорожник: насекомые покрыли кузов и стёкла автомобиля, а затем часть роя пробралась через открытую дверь прямо в салон.
Как рассказали SHOT местные жители, в начале сентября пчёлы в горных районах Дагестана всё ещё остаются активными. Осенний медосбор здесь может продолжаться до середины месяца, поэтому встретить большой рой в это время вполне возможно.
Предположительно, одна из пчёл-маток могла оказаться внутри автомобиля или неподалёку от него, после чего остальные насекомые последовали за ней. В итоге машина на время превратилась в настоящий улей на колёсах.
Местным советуют не пытаться самостоятельно разгонять рой и тем более не махать руками рядом с насекомыми. В такой ситуации лучше спокойно отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов или пчеловодов, которые смогут забрать рой.
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