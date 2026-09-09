Машину полностью облепили пчёлы: необычное нашествие сняли в горном Дагестане

09 сентября 2026, 13:33

Тысячи пчёл атаковали внедорожник в Дагестане — рой забрался даже в салон

Фото: Istock / Pawich Sattalerd

Необычный случай произошёл в селе Микрах в Дагестане. Тысячи пчёл буквально облепили внедорожник: насекомые покрыли кузов и стёкла автомобиля, а затем часть роя пробралась через открытую дверь прямо в салон.