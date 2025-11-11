Осенняя хандра или дефицит витамина D? Нутрициолог предупредил об осенней опасности
Нутрициолог Макарова: нехватка витамина D сказывается на костях, зубах и волосах
С наступлением осени многие чувствуют упадок сил и подавленное настроение. Чаще всего мы списываем это на сокращение светового дня и плохую погоду. Но, как выясняется, корень проблемы может быть глубже.
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему витамин D — это главный осенний «антидепрессант» и как его нехватка сказывается на всем организме.
«Осенью, с уменьшением продолжительности дня и облачной погоды, организм получает меньше ультрафиолетового излучения, необходимого для синтеза витамина D. И тогда ухудшается состояние костей, мышц, страдает работа опорно-двигательного аппарата, ухудшается настроение», — сказала она.
По словам эксперта, витамин D играет ключевую роль не только для здоровья костей и зубов, но и для нашего эмоционального состояния. Его называют гормоноподобным веществом, так как он напрямую влияет на выработку серотонина — «гормона удовольствия».
«Основной источник витамина — солнечный свет, которого так не хватает в осенне-зимний период. С сентября по апрель стоит дополнительно принимать этот витамин, предварительно сдав анализ для определения правильной дозировки. В рацион стоит включить жирные сорта рыбы, яичные желтки и печень», — посоветовала нутрициолог.