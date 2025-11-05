Врач раскрыла, как легко вернуться в рабочий ритм после праздников с помощью питания
Гастроэнтеролог Кашух: правильное питание поможет вернуться в рабочий режим
Сбалансированное меню поможет вернуться в рабочий ритм после праздников и продолжительных выходных. Об этом рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По её словам, лучшими вариантами для утреннего приёма пищи являются каша, яйца, варёное мясо, натуральный йогурт, творог или сыр. Утром обязательно нужно есть ягоды, фрукты или овощи.
«Если завтрака не было либо он был скудным, необходимое количество белков, жиров и углеводов стоит употребить в остальные приёмы пищи», — отметила Кашух в беседе с RT.
Она посоветовала перекусывать йогуртом, орехами или морковью, не голодать большую часть дня и не наедаться перед сном, а также включать в рацион сезонные овощи, которые содержат много витаминов.
Кашух напомнила о важности соблюдения водного баланса. Стоит пить достаточное количество воды, а также травяные чаи, напитки из шиповника, морсы из клюквы, брусники и облепихи, которые не только утоляют жажду, но и укрепляют иммунитет.
В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru», что осенью организм особенно нуждается в сбалансированном питании, включающем в себя сезонные овощи, кисломолочные напитки и ферментированные продукты.
«Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета», — уточнила специалист.
Хайкина посоветовала добавлять в меню ягоды, рыбу, грецкие орехи, льняное и рапсовое масло, айву, грушу и гранат. Она подчеркнула, что полезное питание должно приносить удовольствие. Так, утро можно начать с теплого напитка из айвы с медом и корицей, а на ужин сделать запеченную грушу с йогуртом и орехами.