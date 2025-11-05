Врач раскрыла, как легко вернуться в рабочий ритм после праздников с помощью питания

05 ноября 2025, 13:19

Гастроэнтеролог Кашух: правильное питание поможет вернуться в рабочий режим

Фото: iStock/Aamulya

Сбалансированное меню поможет вернуться в рабочий ритм после праздников и продолжительных выходных. Об этом рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





По её словам, лучшими вариантами для утреннего приёма пищи являются каша, яйца, варёное мясо, натуральный йогурт, творог или сыр. Утром обязательно нужно есть ягоды, фрукты или овощи.





«Если завтрака не было либо он был скудным, необходимое количество белков, жиров и углеводов стоит употребить в остальные приёмы пищи», — отметила Кашух в беседе с RT.

«Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета», — уточнила специалист.