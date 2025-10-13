Осенняя хандра или депрессия? Врач назвала «красные флаги» в поведении ребенка

13 октября 2025, 11:47

Психиатр Пичугина: плохой сон и нарушение питания — признаки депрессии у детей

Фото: Istock/ipolonina

С началом учебного года и сокращением светового дня многие дети становятся более апатичными и раздражительными. Как отличить сезонную усталость от настоящей депрессии, требующей помощи специалиста?





Врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина в беседе с «Радио 1» заявила, что виной странного настроения у детей осенью — совокупность биологических и социальных факторов.





«В этот период у нас меняются циркадные ритмы, размер солнечного дня. И, соответственно, изменяется мозг, который подстраивается под это. Мы замедляемся, а ритм жизни — нет. Школьная пора тоже вносит свои коррективы», — пояснила она.

«Здесь особое внимание стоит обратить на сон и питание. Если ребёнок долго не уходит спать или, наоборот, не может нормально спать, часто просыпается вялый, апатичный, то это звоночек. Также может нарушиться пищевое поведение», — заявила Пичугина.

«Дети могут зашториваться и сидеть в тёмных комнатах, не пуская никого внутрь. То есть любое изменение поведения, которое выбивается из привычного, должно насторожить», — предупредила врач.