Осенняя хандра или депрессия? Врач назвала «красные флаги» в поведении ребенка
С началом учебного года и сокращением светового дня многие дети становятся более апатичными и раздражительными. Как отличить сезонную усталость от настоящей депрессии, требующей помощи специалиста?
Врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина в беседе с «Радио 1» заявила, что виной странного настроения у детей осенью — совокупность биологических и социальных факторов.
«В этот период у нас меняются циркадные ритмы, размер солнечного дня. И, соответственно, изменяется мозг, который подстраивается под это. Мы замедляемся, а ритм жизни — нет. Школьная пора тоже вносит свои коррективы», — пояснила она.
Специалист отметила, что родителям важно вовремя увидеть грань между обычной усталостью и клиническим состоянием. Первые «звоночки» часто связаны с базовыми потребностями.
«Здесь особое внимание стоит обратить на сон и питание. Если ребёнок долго не уходит спать или, наоборот, не может нормально спать, часто просыпается вялый, апатичный, то это звоночек. Также может нарушиться пищевое поведение», — заявила Пичугина.
Кроме того, по ее словам, тревогу должны вызывать и другие изменения в поведении: панические атаки, рвота, новые страхи.
«Дети могут зашториваться и сидеть в тёмных комнатах, не пуская никого внутрь. То есть любое изменение поведения, которое выбивается из привычного, должно насторожить», — предупредила врач.
Наиболее уязвимой группой эксперт назвала подростков 9 и 10 лет. Главной профилактической мерой является контроль за режимом дня, прогулками, качественным питанием и разумной учебной нагрузкой, чтобы рабочий день ребенка соответствовал его возрасту.