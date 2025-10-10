Подмосковный психолог Авдеева рассказала, как снять стресс и тревогу у подростков
Дети, как и взрослые, могут испытывать стресс, тревогу, страдать от панических атак, нарушений пищевого поведения и даже депрессии. Важно вовремя заметить это, заявила медицинский психолог Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Анна Авдеева.
«Психическое здоровье – такая же важная часть благополучия ребёнка, как и физическое. Будьте внимательны к его настроению, эмоциям и поведению. Если замечаете тревожные сигналы, обсудите с ним его состояние и чувства, а при необходимости обратитесь к специалисту», – посоветовала Авдеева.Психолог поделилась простыми, но действенными советами, помогающими сохранить душевное равновесие ребёнка: Основа крепких нервов и сильного иммунитета – сбалансированный пищевой рацион и умеренная физическая нагрузка. Восстановиться и повысить устойчивость к стрессу помогает и соблюдение режима сна. Спать несовершеннолетнему необходимо не менее 7-8 часов.
Помимо этого, очень важны хобби и увлечения. Любимое дело стимулирует выработку «гормонов радости», даёт ощущение удовлетворённости. Влияет на настроение и окружение. Общение с близкими, друзьями, а также новые знакомства поддерживают психическое здоровье.
По словам Авдееевой, не менее важна и возможность выговориться. Ребёнку нельзя держать переживания в себе. Проговаривание эмоций снижает внутреннее напряжение и помогает избежать серьёзных расстройств.
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. По данным ВОЗ, психическими расстройствами страдает каждый седьмой подросток в мире.