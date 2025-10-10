Подмосковный психолог Авдеева рассказала, как снять стресс и тревогу у подростков

10 октября 2025, 21:52

оригинал Фото: Istock / torwai

Дети, как и взрослые, могут испытывать стресс, тревогу, страдать от панических атак, нарушений пищевого поведения и даже депрессии. Важно вовремя заметить это, заявила медицинский психолог Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Анна Авдеева.







«Психическое здоровье – такая же важная часть благополучия ребёнка, как и физическое. Будьте внимательны к его настроению, эмоциям и поведению. Если замечаете тревожные сигналы, обсудите с ним его состояние и чувства, а при необходимости обратитесь к специалисту», – посоветовала Авдеева.