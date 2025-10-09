Сексолог Миллер: Забота о внешнем виде может стать признаком мужской измены

09 октября 2025, 10:49

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Изменения в манере речи, скрытность с телефоном и внезапная забота о внешнем виде могут быть признаками мужской измены в браке. Об этом в интервью «Абзацу» сообщила психолог и сексолог Александра Миллер.





По словам эксперта, у женатого мужчины, который заводит отношения на стороне, проявляются неочевидные сигналы в речи и поведении. Часто сам мужчина не замечает этих изменений, особенно если они небольшие, но со временем странностей становится всё больше, и скрывать их сложнее.





«Если раньше на вопрос «Как прошел день?» мужчина давал стандартный ответ: «Нормально, устал», то изменщик начинает отвечать слишком развернуто и детально либо слишком емко, опасаясь проговориться. Если мужчина превратил телефон в святыню и во время переписок его плечи напряжены, это также может быть сигналом неверности. Не просто помылся, а купил новое нижнее белье, записался в зал, сменил парфюм – скорее всего, он вам изменяет», — объяснила Миллер.