Кинолог Костромин пришёл на выборы в Долгопрудном с собаками
Председатель Московской областной спортивно-кинологической общественной организации «X Легион» Андрей Костромин принял участие в голосовании в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На избирательный участок кинолог пришёл со своими собаками.
«Я всегда хожу на выборы, потому что люблю свой город и хочу, чтобы он процветал», — сказал Костромин.Всего в округе Долгопрудный работают 44 избирательных участка. Для участия в голосовании нужно взять с собой удостоверение личности: паспорт или военный билет.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера. После этого начнётся подсчёт голосов.