21 сентября 2026, 14:17

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Сбор грибов требует внимания, опыта и осторожности. Многие ядовитые виды похожи на популярные съедобные грибы, а привычные народные способы проверки не гарантируют безопасность. Главное правило тихой охоты простое: не уверены в находке — не кладите её в корзину. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему нельзя определять грибы по одному признаку Что называют ложными грибами Какие признаки нужно оценивать при сборе Чем опасны народные способы проверки Какие грибы чаще всего путают Как правильно собирать грибы Можно ли есть условно съедобные грибы Что делать при подозрении на отравление грибами

Почему нельзя определять грибы по одному признаку

Что называют ложными грибами

Фото: iStock/dolgachov

Какие признаки нужно оценивать при сборе

Чем опасны народные способы проверки

Какие грибы чаще всего путают

Фото: iStock/Alexander Pytskiy

Как правильно собирать грибы

Можно ли есть условно съедобные грибы

Фото: iStock/rebeccafondren

Что делать при подозрении на отравление грибами