Поезда в Сочи и Адлер идут в объезд из-за схода грузового состава под Ростовом

21 сентября 2026, 13:47

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

Пассажирские составы, следующие в Сочи и Адлер, изменят маршруты из-за схода грузового поезда в Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД).