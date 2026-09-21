Поезда в Сочи и Адлер идут в объезд из-за схода грузового состава под Ростовом
Пассажирские составы, следующие в Сочи и Адлер, изменят маршруты из-за схода грузового поезда в Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД).
Инцидент произошел на перегоне Двойная — Ельмут. В результате происшествия схемы движения пришлось скорректировать для ряда поездов.
В частности, составы №363 Челябинск — Сириус (отправление 19 сентября), №127 Красноярск — Адлер (отправление 18 сентября) и №491 Казань — Адлер (отправление 20 сентября) проследуют через станции Волгоград, Морозовская, Лихая и Батайск. На основной маршрут они вернутся на станции Тихорецкая.
Обратные рейсы — №354 Сириус — Пермь (отправление 20 сентября), №462 Адлер — Уфа (отправление 20 сентября) и №510 Новороссийск — Казань (отправление 21 сентября) — пойдут через Тихорецкую, Батайск, Лихую и Морозовскую с выходом на основной маршрут на станции Волгоград. В ФПК подчеркнули, что железнодорожники делают все необходимое для восстановления движения на участке. Пассажиров поездов, которые задержатся в пути более чем на четыре часа, обеспечат питанием.
По данным компании, в результате случившегося никто не пострадал. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.
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