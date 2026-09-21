На Госуслугах появился новый сервис от Минцифры «Защита от мошенников в сети»
Цифровой сервис по жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети» запустили на Едином портале госуслуг. Об этом сообщает Минцифры.
Он предлагает пользователям два основных сценария. Первый — «Мошенники пытаются получить доступ к Госуслугам» — содержит подробную инструкцию для тех, кто уже сообщил пароль или код из СМС злоумышленникам, и помогает восстановить контроль над учетной записью. Второй — «Я хочу защититься от мошенников в сети» — посвящен мерам профилактики: от запрета на действия с недвижимостью, оформление договоров связи и получение кредитов до настройки доверенного контакта и правил безопасности при телефонных звонках.
Также в сервисе собрали полезные инструменты для повышения цифровой грамотности. В частности, доступен каталог обучающих курсов — от правил резервного копирования данных до распознавания дипфейков, база мошеннических схем, содержащая на данный момент 86 актуальных способов обмана, и тест для оценки уровня знаний по цифровой грамотности. Отдельный раздел «Кибербезопасность — это просто!» предлагает рекомендации, адаптированные для детей и пожилых людей как наиболее уязвимых категорий пользователей.
Кроме того, на страницах сервиса разместили памятки с полезными ссылками: на интерактивную карту с адресами МВД России, подачу заявлений через официальный сайт ведомства, возможность получить бесплатную юридическую консультацию, проверить кредитную историю, сообщить о подозрительном звонке, проверить оформленные сим-карты и подать жалобу на вредоносные интернет-ресурсы. Подробности доступны по ссылке.
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