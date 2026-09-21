Ученые нашли природное средство против сухости глаз
Японские исследователи выяснили, что экстракт зеленого овса способен облегчить сухость глаз, возникающую из-за хронического недосыпа. Работу ученых опубликовал журнал Food & Function.
В ходе эксперимента мышей на протяжении 16 дней держали в условиях недосыпа. Начиная с пятого дня часть животных дважды в сутки получала стандартизированный экстракт зеленого овса в различных дозировках.
Оказалось, что недостаток сна снижает выработку слезной жидкости и нарушает стабильность слезной пленки. Ученые связали это с ухудшением работы слезных и мейбомиевых желез, которые увлажняют поверхность глаза и не дают слезам быстро испаряться.
У мышей, получавших экстракт овса, выработка слезной жидкости выросла, а стабильность слезной пленки улучшилась. Кроме того, добавка помогла сохранить нормальное состояние тканей желез.
По мнению исследователей, экстракт действует сразу по двум направлениям: восстанавливает выделение жидкости слезными железами и образование защитных липидов мейбомиевыми железами.
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