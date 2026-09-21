Ученые нашли природное средство против сухости глаз

21 сентября 2026, 12:59

F&F: экстракт зеленого овса может уменьшить сухость глаз, вызванную недосыпом

Фото: iStock/fizkes

Японские исследователи выяснили, что экстракт зеленого овса способен облегчить сухость глаз, возникающую из-за хронического недосыпа. Работу ученых опубликовал журнал Food & Function.