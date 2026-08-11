Ошибка в лесу может стоить здоровья: грибникам объяснили, в какие месяцы искать белые и почему нельзя брать «знакомый» гриб
Грибной сезон в России начинается весной и в отдельных регионах продолжается до первых серьёзных заморозков. В лесу можно найти белые грибы, подберёзовики, лисички, маслята, опята, грузди и многие другие виды. Но тихая охота требует внимательности. Даже опытный грибник может перепутать съедобный экземпляр с опасным двойником, если спешит или собирает добычу в плохом освещении. Главное правило простое: в корзину кладут только те грибы, вид которых не вызывает ни малейших сомнений. Не стоит ориентироваться на запах, вкус, потемнение мякоти или советы о «народных способах» проверки ядовитости. Серебряная ложка, лук в кастрюле и черви не помогают определить опасный гриб. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Когда начинается грибной сезон в РоссииСроки зависят от региона, температуры воздуха и количества осадков. После тёплых дождей грибницы получают влагу, а через несколько дней в лесу появляются первые плодовые тела. Засуха, сильная жара и ночные заморозки, напротив, могут остановить рост. В южных регионах сезон иногда открывается уже в марте или апреле. В средней полосе первые заметные урожаи чаще приходятся на май. На Урале, в Сибири и северных областях лес начинает активно отдавать грибы позднее. Там пик нередко сдвигается на июль и август.
Весной любители тихой охоты ищут сморчки и строчки. Сморчки считают условно съедобными грибами, поэтому им нужна тщательная предварительная обработка. Строчки лучше не брать: некоторые виды содержат опасный токсин гиромитрин, а его количество может заметно меняться. В июне появляются маслята, подберёзовики, ранние белые грибы, сыроежки и лисички. Самый богатый период обычно начинается в августе. В это время в российских лесах находят боровики, подосиновики, грузди, рыжики, волнушки, опята и моховики. В тёплую осень сезон способен продлиться до октября, а на юге — до ноября.
Лучше отправляться в лес через два-три дня после дождя. Раннее утро подходит для поиска особенно хорошо: воздух ещё прохладный, грибники не успели пройти по тропам, а шляпки легче заметить в росе. Не стоит собирать урожай сразу после затяжного ливня. Земля в этот момент слишком мокрая, а грибы могут оказаться водянистыми и быстро испортиться.
В каких лесах искать белые грибы, лисички и опятаРазные виды выбирают разные деревья, почву и уровень влажности. Знание леса часто помогает больше, чем удача. При этом грибница не плодоносит строго по расписанию: даже в подходящем месте урожай зависит от погоды. Белый гриб, или боровик, растёт в хвойных, смешанных и лиственных лесах. Его часто ищут рядом с елями, соснами, берёзами и дубами. Боровики любят светлые участки, старые лесные дороги, опушки, поляны и края тропинок. В молодых густых посадках их встречают реже. Белый гриб ценят за плотную мякоть, насыщенный аромат и отсутствие горечи.
Подберёзовик предпочитает берёзовые рощи, смешанные леса и влажные участки рядом с берёзой. У него обычно коричневая или серовато-бурая шляпка, светлая ножка и тёмные чешуйки на ней. Подосиновик чаще встречается возле осин, берёз и в смешанном лесу. Его легко узнать по яркой оранжевой, красной или кирпичной шляпке, хотя оттенок может отличаться.
Лисички растут семьями в хвойных и смешанных лесах. Они любят мох, траву, влажную почву и места рядом с соснами или елями. Настоящая лисичка имеет плотную мякоть, волнистую шляпку и складки, переходящие на ножку. Опасность представляет ложная лисичка, хотя её токсичность в разных источниках описывают по-разному. Начинающему грибнику лучше не брать оранжевые грибы с тонкими частыми пластинками и ярко выраженной границей между шляпкой и ножкой. Маслята встречаются в молодых сосновых лесах, посадках и на опушках. Их шляпка часто покрыта скользкой кожицей, особенно после дождя. У многих видов под шляпкой есть светлая плёнка, образующая кольцо на ножке. Перед готовкой кожицу часто снимают, чтобы блюдо не потемнело и не приобрело слизистую текстуру.
Опята любят пни, поваленные стволы, корни и ослабленные деревья. Они нередко растут большими группами. Осенние опята появляются с конца лета и держатся до холодов. Однако именно их чаще всего путают с ядовитой галериной окаймлённой и ложными опятами. Если вид вызывает сомнение, не нужно срезать даже один экземпляр «для проверки». Грузди, рыжики и волнушки чаще ищут в берёзовых и смешанных лесах. Рыжики любят сосновые и еловые участки. Их отличает оранжевый млечный сок, который на воздухе может зеленеть. Грузди требуют правильного вымачивания и засолки. Не все млечники подходят для жарки без подготовки.
Какие грибы чаще всего собирают в российских лесахБелые грибы остаются одной из главных находок для грибника. У настоящего боровика светлая или коричневая шляпка, толстая ножка и трубчатый слой под шляпкой. У молодых экземпляров он белый, затем может стать желтоватым или оливковым. Мякоть белого гриба обычно не меняет цвет на срезе.
Подберёзовики и подосиновики относятся к трубчатым грибам. Их используют для супов, жарки, сушки и заморозки. Важно переработать урожай в день сбора. Такие грибы быстро темнеют и могут стать мягкими. Лисички ценят за плотную структуру и приятный вкус. Они реже бывают червивыми, чем многие другие лесные виды. Их жарят, тушат, добавляют в супы и замораживают. Перед готовкой лисички нужно тщательно очистить от песка и хвои.
Маслята хорошо подходят для маринования и жарки. При чистке стоит использовать перчатки: тёмный пигмент со шляпки может окрашивать кожу. Старые маслята лучше оставить в лесу. Они часто оказываются червивыми или слишком рыхлыми. Сыроежки распространены почти во всех регионах России. Их шляпки бывают зелёными, жёлтыми, красными, фиолетовыми и бурыми. Именно яркое разнообразие делает их опасными для неопытного человека: среди похожих пластинчатых грибов встречаются ядовитые виды. Не стоит собирать сыроежки только по цвету шляпки.
Опята популярны благодаря тому, что на одном пне можно собрать целую корзину. Но с ними нужна особая осторожность. Настоящие осенние опята обычно имеют кольцо-«юбочку» на ножке и светлые пластинки. Ложные виды часто отличаются более яркой окраской и отсутствием кольца, но опираться на один признак нельзя. Проверять нужно весь набор внешних особенностей и место роста.
Как правильно собирать грибы: срезать или выкручиватьСпоры о том, нужно ли срезать гриб ножом или выкручивать из земли, идут давно. Оба способа допустимы, если действовать аккуратно. Основная задача грибника — не разрывать лесную подстилку и не разрушать грибницу.
Грибницу образует сеть тонких нитей в почве, древесине или лесной подстилке. Видимая шляпка с ножкой — лишь плодовое тело. Если резко выдёргивать его вместе с землёй и мхом, можно повредить участок грибницы. После такого вмешательства место хуже сохраняет влагу и может перестать плодоносить. Трубчатые грибы, например боровики, подосиновики и подберёзовики, удобно осторожно выкручивать. Возьмите ножку у основания, слегка поверните гриб и выньте его без рывка. Затем прикройте лунку мхом, листьями или хвоей. Такой способ позволяет осмотреть всю ножку. Это важно, когда нужно исключить опасный двойник.
Опята, лисички и другие грибы, растущие плотными группами, многие грибники срезают острым ножом. Так проще не повредить соседние маленькие экземпляры. Не нужно срезать гриб слишком высоко: оставшийся длинный пенёк быстро гниёт и может испортить часть урожая в корзине.
Не берите совсем маленькие грибы. Через день или два они подрастут и успеют распространить споры. Переросшие, дряблые, червивые и покрытые плесенью экземпляры тоже не нужны. Даже съедобный вид в плохом состоянии способен вызвать расстройство пищеварения. Собирать грибы лучше в плетёную корзину, ведро с хорошей вентиляцией или жёсткую сумку. Полиэтиленовый пакет не подходит. В нём добыча мнётся, нагревается и быстро портится. На дно кладут плотные грибы, а хрупкие экземпляры размещают сверху.
Какие ядовитые грибы встречаются в РоссииСамым опасным грибом в российских лесах считают бледную поганку. Она содержит сильные токсины, поражающие печень и другие органы. Даже небольшой кусочек может привести к тяжёлому отравлению. Симптомы иногда появляются не сразу, а через несколько часов после еды. Человек может решить, что опасность миновала, но состояние затем резко ухудшается.
У бледной поганки чаще всего зеленовато-оливковая, желтоватая или почти белая шляпка. Пластинки под ней светлые. На ножке обычно есть кольцо, а у основания располагается мешковидное утолщение — вольва. Именно основание нужно внимательно осматривать, поэтому нельзя срезать неизвестные пластинчатые грибы высоко над землёй. Бледную поганку путают с шампиньонами, зелёными сыроежками и зеленушками. Мухомор красный легко узнать по красной шляпке с белыми хлопьями. Он ядовит и не подходит для пищевых экспериментов. Не менее опасен мухомор пантерный. Его шляпка имеет серо-коричневый или оливково-бурый оттенок с белыми бородавками. Отравление такими грибами вызывает нарушения сознания, сильную слабость, тошноту и другие тяжёлые симптомы.
Мухомор вонючий и мухомор весенний имеют белую окраску. Их можно спутать с шампиньонами или сыроежками. Белый цвет не говорит о безопасности. Любой незнакомый белый пластинчатый гриб с кольцом и утолщением у основания лучше оставить в лесу.
Сатанинский гриб внешне напоминает боровик, но относится к ядовитым видам. Он встречается преимущественно в южных регионах России, любит тёплые лиственные леса и известковые почвы. У него светлая шляпка, массивная ножка с красноватым рисунком и трубчатый слой с яркими оттенками. На срезе мякоть часто синеет. Неопытному грибнику не стоит собирать трубчатые грибы с красными, оранжевыми или малиновыми порами.
Галерина окаймлённая — небольшой, но крайне опасный гриб. Она растёт на древесине, пнях и валежнике, часто рядом с опятами. Её токсины похожи на яды бледной поганки. Небольшой размер не делает гриб безопасным. Если на пне растут разные по цвету и форме грибы, нужно оставить всю группу. Ложные опята могут вызвать тяжёлое пищевое отравление. Особенно подозрительно выглядят грибы с ярко-жёлтой, оранжевой, красноватой или зеленоватой окраской пластинок. Но точное определение требует знаний. Поэтому правило для новичка остаётся неизменным: не уверены в опятах — не собирайте их.
Почему нельзя пробовать незнакомый гриб на вкусНекоторые грибники считают, что горечь, неприятный запах или изменение цвета помогут узнать ядовитый вид. Это опасное заблуждение. Бледная поганка не обязана иметь резкий вкус или отталкивающий аромат. Многие смертельно опасные экземпляры выглядят аккуратно и привлекательно.
Не стоит давать незнакомые находки детям, пытаться лизнуть шляпку или жевать кусочек. Термическая обработка не всегда разрушает токсины. Маринование, засолка, сушка и жарка не превращают ядовитый гриб в съедобный. Черви и слизни тоже не служат индикатором безопасности. Насекомые и животные переносят вещества иначе, чем человек. Гриб, который едят лесные обитатели, может оказаться смертельно опасным для людей.
Не собирайте урожай у автомобильных трасс, железных дорог, промышленных предприятий, свалок и городских парков с активным движением. Грибы впитывают тяжёлые металлы и другие загрязняющие вещества из почвы. Даже съедобный боровик, выросший возле оживлённой дороги, не станет полезной пищей.
Как обработать грибы после возвращения домойПеребирать добычу нужно сразу после леса. Не оставляйте корзину на ночь в тёплой квартире. Удалите землю, листья, траву, хвою и повреждённые части. Каждый гриб ещё раз осмотрите отдельно. Если один экземпляр вызывает сомнения, выбросьте его без сожаления. Не смешивайте условно съедобные виды с теми, которые можно сразу жарить или варить. Грузди, волнушки, некоторые сыроежки и млечники требуют вымачивания либо предварительного отваривания. Воду после такой обработки обязательно сливают.
Свежие грибы не рекомендуют есть сырыми. Их нужно хорошо приготовить. Время варки и способ обработки зависят от вида. Если вы не знаете, как готовить конкретный гриб, лучше не рисковать. Заморозка, сушка и маринование тоже требуют соблюдения рецептуры и чистоты.
При первых признаках отравления нужно сразу вызвать скорую помощь. Тошнота, рвота, боль в животе, понос, слабость, головокружение, спутанность сознания и нарушение зрения после грибного блюда требуют срочной медицинской помощи. Не нужно ждать, пока симптомы исчезнут сами. Остатки еды и очистки полезно сохранить: врачам будет проще установить причину отравления.
Как безопасно начать тихую охотуПервый поход в лес лучше совершить вместе с опытным грибником. Он покажет, где искать урожай, как выглядят популярные виды и почему нельзя полагаться только на фотографии из интернета. Хороший определитель грибов пригодится, но приложение в телефоне не даёт стопроцентной гарантии. Освещение, возраст гриба и качество снимка часто меняют внешний вид.
Наденьте закрытую одежду, высокую обувь и головной убор. Возьмите воду, заряженный телефон, пауэрбанк, нож, корзину, средства от насекомых и небольшой запас еды. Перед выходом сообщите близким, в каком лесу планируете гулять и когда собираетесь вернуться. Не уходите далеко с незнакомой тропы. Отмечайте ориентиры, сохраняйте точку парковки на карте и следите за временем. Тихая охота приносит радость только тогда, когда возвращение домой остаётся таким же безопасным, как и сама прогулка.
Грибной лес не любит спешки и самоуверенности. Лучше вернуться с половиной корзины проверенных подберёзовиков, чем принести домой богатый, но сомнительный урожай. Внимательность, знания и уважение к природе помогут превратить сбор грибов в приятную семейную традицию.