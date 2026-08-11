11 августа 2026, 14:37

Фото: iStock/PIKSEL

Грибной сезон в России начинается весной и в отдельных регионах продолжается до первых серьёзных заморозков. В лесу можно найти белые грибы, подберёзовики, лисички, маслята, опята, грузди и многие другие виды. Но тихая охота требует внимательности. Даже опытный грибник может перепутать съедобный экземпляр с опасным двойником, если спешит или собирает добычу в плохом освещении. Главное правило простое: в корзину кладут только те грибы, вид которых не вызывает ни малейших сомнений. Не стоит ориентироваться на запах, вкус, потемнение мякоти или советы о «народных способах» проверки ядовитости. Серебряная ложка, лук в кастрюле и черви не помогают определить опасный гриб. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда начинается грибной сезон в России В каких лесах искать белые грибы, лисички и опята Какие грибы чаще всего собирают в российских лесах Как правильно собирать грибы: срезать или выкручивать Какие ядовитые грибы встречаются в России Почему нельзя пробовать незнакомый гриб на вкус Как обработать грибы после возвращения домой Как безопасно начать тихую охоту

Когда начинается грибной сезон в России

Фото: iStock/Eileen Kumpf

В каких лесах искать белые грибы, лисички и опята

Фото: iStock/Kalmora Velin

Какие грибы чаще всего собирают в российских лесах

Фото: iStock/rebeccafondren

Как правильно собирать грибы: срезать или выкручивать

Какие ядовитые грибы встречаются в России

Фото: iStock/Punkbarby

Почему нельзя пробовать незнакомый гриб на вкус

Как обработать грибы после возвращения домой

Фото: iStock/Alexander Shapovalov

Как безопасно начать тихую охоту