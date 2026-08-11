Названы самые полезные для сердца виды рыбы

11 августа 2026, 12:14

Диетолог Люк: сельдь и лосось наиболее богаты жирными кислотами омега-3

Фото: iStock/Nadiia Borovenko

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы особенно полезны определенные виды рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами. Об этом заявила диетолог Энджел Люк в беседе с Tasting Table.