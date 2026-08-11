Названы самые полезные для сердца виды рыбы
Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы особенно полезны определенные виды рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами. Об этом заявила диетолог Энджел Люк в беседе с Tasting Table.
По ее словам, лидерами по содержанию этого вещества являются сельдь и лосось — его концентрация составляет около 2150 мг на 100 г приготовленного продукта.
Врач отметила, что в рыбе содержатся эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, которые снижают риск развития патологий периферических артерий и других серьезных коронарных осложнений. Кроме того, эти соединения помогают ослаблять воспалительные процессы в организме. Также они важны для женщин в период беременности и для младенцев во время развития мозга и зрения.
Диетолог добавила, что сардины и скумбрия также содержат полезные вещества, хотя и в меньшем количестве, чем сельдь и лосось.
Читайте также: