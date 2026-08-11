11 августа 2026, 11:52

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Согласно народному календарю, 12 августа отмечается Силин день. В народе говорили: «На Силу и Силуана рожь бывает пьяна», имея в виду, что колосья наливаются зерном и клонятся к земле. Православная церковь в эту дату чтит память апостолов от семидесяти Силу и Силуана, а также мученика Иоанна Воина. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Hlib Serbskyi

Традиции дня

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Народные запреты

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Категорически запрещалось бездельничать и проводить день в праздности. Лень в Силин день могла притянуть неудачи, голод и нищету на весь оставшийся год;

Лень в Силин день могла притянуть неудачи, голод и нищету на весь оставшийся год; Нельзя было переедать и предаваться чревоугодию — считалось, что излишества в еде повлекут болезни и материальные потери;

— считалось, что излишества в еде повлекут болезни и материальные потери; Запрещалось стричь волосы и ногти, а также кардинально менять внешность — можно было лишиться здоровья и удачи;

— можно было лишиться здоровья и удачи; Нельзя было отказывать в помощи животным, особенно бездомным — иначе жизнь войдёт в чёрную полосу;

— иначе жизнь войдёт в чёрную полосу; Запрещалось ссориться и выяснять отношения с близкими , чтобы мир в доме не покинул семью;

, чтобы мир в доме не покинул семью; Не стоило рассказывать плохие сны — верили, что рассказанное дурное сновидение может сбыться.

Приметы