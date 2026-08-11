Силин день 12 августа: как обрести богатырскую силу, защитить дом от нечисти и избавиться от болезней, народные приметы
Согласно народному календарю, 12 августа отмечается Силин день. В народе говорили: «На Силу и Силуана рожь бывает пьяна», имея в виду, что колосья наливаются зерном и клонятся к земле. Православная церковь в эту дату чтит память апостолов от семидесяти Силу и Силуана, а также мученика Иоанна Воина. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит удивительное переплетение древних славянских верований с православием. Наши предки верили, что в этот день природа щедро делится своей мощью, а духи природы наделяют людей богатырской крепостью. Считалось, что даже бессильный человек в этот день может стать удалым молодцем, а травы и коренья обретают чудесную целебную силу.
С принятием христианства народные верования трансформировались в духовную сферу, и характеристики духов были приписаны ветхозаветным святым. Апостол Сила жил в I веке и был одним из уважаемых членов первой христианской общины в Иерусалиме. После Апостольского собора его отправили в Антиохию вместе с Павлом и Варнавой для разъяснения соборного послания. Позже Сила стал верным спутником апостола Павла во втором миссионерском путешествии.
В македонском городе Филиппы их избили палками и заключили в темницу, но случилось чудо — землетрясение сотрясло стены, двери раскрылись, а оковы спали с узников. Впоследствии Сила стал епископом Коринфа, где ревностно распространял веру Христову, подкрепляя проповедь знамениями и чудесами. Апостол Силуан также был сподвижником Павла и занимал епископскую кафедру в македонском городе Солуни (Фессалоники), где много пострадал за имя Христово.
В этот день молятся святым Силе и Силуану о даровании физической и духовной крепости, об успехе в полевых работах и богатом урожае. Также 12 августа обращаются с молитвами к мученику Иоанну Воину — защитнику обиженных и покровителю воинов, прося о справедливости, возвращении украденного и заступничестве в трудных обстоятельствах.
Традиции дняСилин день на Руси считался временем, когда каждый мужчина мог стать сильным и успешным, поэтому крестьяне с особым усердием брались за работу. Главное правило — провести день в трудах, ведь именно работа придаёт сил и здоровья на весь год. Начинали сев озимой ржи, веря, что хлеб, посеянный на Силу, уродится крепким и даст богатый урожай.
Крестьяне внимательно следили за состоянием коров, ведь, по поверьям, в ночь на Силин день ведьмы, обернувшись кошками или летучими мышами, пробирались в хлева и доили коров до смерти. Чтобы защитить кормилицу, коровники тщательно чистили и запирали до утра.
Святых Силу и Силуана почитали как покровителей пасечников, которым молились о здоровье пчёл и хорошем урожае мёда. К этому времени в лесах поспевала ежевика — её собирали, сушили и варили ароматные джемы и варенья.
Особое внимание уделяли заготовке осиновых прутьев для банных веников. Осину в народе почитали как дерево, способное отгонять нечисть и помогать в лечении. Считалось, что такой веник помогает снять усталость, избавляет от болезней и вернет силы. Также 12 августа срывали листья лопуха — по три с каждого куста, сушили их на печи и прикладывали к больным суставам, чтобы избавиться от ломоты в коленях и костях.
Обязательным делом считалась помощь нуждающимся. Отказать в подаянии или поддержке в этот день считалось большим грехом, который мог обернуться бедой для всей семьи.
Народные запретыНаши предки строго соблюдали запреты, чтобы не навлечь на себя беду и не лишиться благосклонности святых:
- Категорически запрещалось бездельничать и проводить день в праздности. Лень в Силин день могла притянуть неудачи, голод и нищету на весь оставшийся год;
- Нельзя было переедать и предаваться чревоугодию — считалось, что излишества в еде повлекут болезни и материальные потери;
- Запрещалось стричь волосы и ногти, а также кардинально менять внешность — можно было лишиться здоровья и удачи;
- Нельзя было отказывать в помощи животным, особенно бездомным — иначе жизнь войдёт в чёрную полосу;
- Запрещалось ссориться и выяснять отношения с близкими, чтобы мир в доме не покинул семью;
- Не стоило рассказывать плохие сны — верили, что рассказанное дурное сновидение может сбыться.
Приметы
- Если в этот день тепло и сухо — будет богатый урожай грибов;
- Поспело много рябины — осень будет дождливой и ранней, а зима — суровой и морозной;
- Пасмурная и прохладная погода в Силин день — дождя в ближайшие дни не будет;
- В воздухе летает паутина — солнечная погода простоит ещё долго.
- Звёзды сильно мерцают на рассвете — скоро пойдёт дождь.