«Ошибочная стратегия»: Психолог рассказал об обострении панических атак у подростков

15 апреля 2026, 15:56

Психолог Громов: психику подростков расшатывают соцсети

Фото: istockphoto/Kerkez

Когда у подростка случается паническая атака или появляются суицидальные мысли, родители часто впадают в ступор. Другие годами оттягивают визит к специалисту, боясь «клейма» и нейролептиков.





Детский психолог Сергей Громов в беседе с «Радио 1» заявил, что одним из главных барьеров остаётся страх перед психиатрическим учётом.





«Родители уверены: если отведут ребёнка к психиатру, об этом узнает школа и поставят крест на будущем. Но это заблуждение. Конфиденциальность — совершенно серьёзная вещь, и школа не знает, был ли ребёнок у психиатра», — сказал он.

«Дебют психического заболевания приходится на подростковый возраст. Социальные сети, трэш-токинг, буллинг, даже просто мелькающие картинки — это всё провоцирующие факторы, которые увеличивают риск. Человек без триггеров может пройти этот период спокойно, а с ними — нет», — отметил Громов.

«Разговор о таблетках преждевременный. Выписываются препараты весьма реже, чем об этом думают родители. Если мы принимаем антибиотики, мы пьём их положенное время. То же самое — про психическое здоровье. Это специально разработанные препараты, чтобы снизить симптомы. Главный совет родителям, которые замечают изменения в поведении или сталкиваются с паническими атаками у ребёнка, — не оставаться наедине с тревогой. Игнорировать и переживать втихую — ошибочная стратегия. Чем раньше родитель убедится в отсутствии диагноза или в его наличии, тем выше шансы ему самому чувствовать себя легче, спокойнее, увереннее».