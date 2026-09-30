Россиянам рассказали о рисках заражения смертельно опасной инфекцией

30 сентября 2026, 12:26

Эксперт «Петровакс Фарм» Данишевский: менингококковая инфекция протекает тяжело

Фото: IStock/ iLexx

Менингококковая инфекция занимает третье место в мире по летальности после бешенства и вируса Эбола. Болезнь может протекать по-разному: от бессимптомного носительства до тяжёлых генерализованных форм с поражением мозговых оболочек (менингит) или заражением крови (менингококцемия).





Вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский в беседе с «Радио 1» рассказал о группах риска, для которых особенно важна защита.





«Основные вспышки сейчас, если мы Москву берём, — стройки, где люди скученно находятся. Это военные базы, где люди тоже скученно находятся», — сказал он.

«Есть отдельная серогруппа менингококка, против которой, к сожалению, массово вакцинировать нельзя, потому что все вакцины очень реактогенны. У половины пациентов после этой инъекции будет несколько дней держаться температура. Поэтому эта вакцина применяется только в очагах, где подтверждена вспышка менингококка B», — отметил он.

«Кроме того, в планах компании — вакцины против ротавирусной инфекции и ветрянки. Если можно одной инъекцией предотвратить необходимость быть перемазанным зелёнкой с высокой температурой, то лучше так», — заключил эксперт.

