Смертельная инфекция в Приморье: после гибели школьника проверяют учебное заведение
Следователи начали проверку после смерти 10-летнего мальчика в поселке Ярославский Хорольского округа. Предварительно, причиной стала менингококковая инфекция. Об этом пишет РИА Новости.
В следственном управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили, что ребенок почувствовал сильное недомогание 3 мая и вскоре скончался. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Они выяснят все обстоятельства трагедии и изучат медицинские материалы.
Следствие отдельно проверит действия должностных лиц школы, в которой учился мальчик. Оценку получат решения администрации и сотрудников учебного заведения. Поводом для проверки стали и сообщения из соцсетей. В них жители утверждают, что школа после трагедии продолжает работу.
