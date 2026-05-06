Достижения.рф

Смертельная инфекция в Приморье: после гибели школьника проверяют учебное заведение

В Приморье 10-летний мальчик умер от менингита
Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Следователи начали проверку после смерти 10-летнего мальчика в поселке Ярославский Хорольского округа. Предварительно, причиной стала менингококковая инфекция. Об этом пишет РИА Новости.



В следственном управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили, что ребенок почувствовал сильное недомогание 3 мая и вскоре скончался. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по статье 109 УК РФ «‎Причинение смерти по неосторожности». Они выяснят все обстоятельства трагедии и изучат медицинские материалы.

Следствие отдельно проверит действия должностных лиц школы, в которой учился мальчик. Оценку получат решения администрации и сотрудников учебного заведения. Поводом для проверки стали и сообщения из соцсетей. В них жители утверждают, что школа после трагедии продолжает работу.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0