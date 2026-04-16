Обычный глоток — и опасная инфекция: врач предупредил о риске воды из-под крана
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин предупредил: некипяченая вода из-под крана несет риск заражения ротавирусом, норовирусом и гепатитом А. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист отметил, что с такой жидкостью в организм могут попасть шигеллы, патогенные штаммы кишечной палочки и паразиты. Подобное заражение нередко вызывает рвоту, жидкий стул, лихорадку и обезвоживание. Наибольшую опасность инфекция представляет для детей и пожилых людей.
При боли в животе, температуре, частом стуле или приступах рвоты врач советует срочно обратиться за медицинской помощью. Он подчеркнул, что самостоятельный прием противодиарейных средств может ухудшить состояние.
