«Основной подвох»: Диетолог назвал главную опасность лисичек, о которой молчат грибники

20 июля 2026, 16:48

Диетолог Пристанский: лисички опасны тем, что впитывают все из почвы

Фото: iStock/laigor

В подмосковных лесах стартовал сезон лисичек. Эти золотистые грибы ценят за неповторимый вкус и пользу, но диетологи предупреждают: включать их в меню нужно с умом. Почему лесные грибы могут быть опаснее магазинных, и кому стоит обратить внимание на лисички?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что ценность этих грибов выходит далеко за рамки гастрономического удовольствия.





«Лисички — это не просто вкусный гарнир. В их составе есть компоненты, которые редко встречаются в других продуктах, например, витамин D3 или лисичковое масло, которое используют в кулинарии. Кроме того, в грибах много бета-глюканов для перистальтики кишечника и каротиноидов, которые важны для зрения и кожи», — сказал он.

«Грибы — это дополнение в рацион. Заменить полностью мясо или яйца лисичками сложно. Из четырех килограммов сырых грибов после ужарки останется максимум килограмм», — пояснил Пристанский.

«Проблема лесных грибов в том, что они как губка впитывают всё, что находится в почве. Сейчас очень часто встречаются случаи отравлений в сезон. Поэтому я бы рекомендовал делать акцент на тех грибах, которые можно приобрести в магазине. Что касается тяжести в желудке, то это сугубо индивидуальная реакция, которая может возникнуть даже от фруктов или мяса», — предупредил собеседник.