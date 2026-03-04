«Особая опасность»: Россиянам рассказали, как не попасть на уловку вербовщиков в интернете

04 марта 2026, 14:12

Специалист разведки Ромачев: мошенники вербуют через личные сведения в соцсетях

Фото: iStock/NanoStockk

Все чаще появляются новости о вербовке российских граждан через соцсети и мессенджеры. В зоне риска особенно находятся пожилые люди и подростки. Как не подвергнуть себя и своих близких опасности?





Эксперт по бизнес-разведке Роман Ромачев в беседе с «Радио 1» предпредил, что мошенники активно вербуют граждан в сети и поэтому всегда нужно помнить о двух правилах:





Не общайтесь с незнакомцами — это правило работает и на улице, и в интернете;

Берите паузу, если от вас требуют срочных действий. Мошенники давят на эмоции, чтобы вы не успели включить голову.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам что-то дают, значит, взамен потребуют. Это должно настораживать в первую очередь», — сказал эксперт.

«На улице с плакатом о своей жизни нас сочтут сумасшедшими. А в соцсетях мы сами рассказываем о своих увлечениях, проблемах, обидах. Вербовщику не нужно ничего взламывать — мы сами даем ему ключи к себе», — предупредил Ромачев.