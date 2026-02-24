Установлена личность устроившего взрыв у вокзала в Москве
Следователи установили личность мужчины, устроившего взрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства в мессенджере MAX, злоумышленником оказался 22-летний уроженец Удмуртии.
По версии следствия, 22 февраля молодой человек приехал в Москву на поезде из Санкт-Петербурга. Следователи уже установили маршрут его передвижения на территории столичного региона.
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, допустил, что теракт стал следствием вербовки через интернет. По его словам, взрывное устройство могли привести в действие дистанционно.
