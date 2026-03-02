Подросток пропал в Ленобласти: пятидневные поиски и подозрения в вербовке мошенниками
В Ленинградской области продолжаются поиски 17-летнего Владислава, пропавшего без вести. Мальчик покинул дом родителей в сентябре 2025 года и поддерживал связь с семьей каждый день. Однако недавно он перестал отвечать на сообщения и звонки, что заставило родителей обратиться в полицию и привлечь волонтеров. Об этом сообщают местные СМИ.
Мать Владислава уверена, что сын стал жертвой мошенников. Она рассказала, что злоумышленники сначала общаются с детьми в интернете, создавая доверительные отношения под видом сотрудников госорганов. Затем они звонят с неизвестных номеров и угрожают.
С младшей сестрой парня уже произошел похожий инцидент. Девочку запугали фейковой историей о банковских переводах на теракт. Родные опасаются, что с Владом могли поступить так же: оказать психологическое давление и запугать угрозами. Семья переживает за судьбу парня и надеется на его скорое возвращение.
Читайте также: