Подросток пропал в Ленобласти: пятидневные поиски и подозрения в вербовке мошенниками

02 марта 2026, 09:56

В Ленинградской области продолжаются поиски подростка, пропавшего без вести

Фото: iStock/mactrunk

В Ленинградской области продолжаются поиски 17-летнего Владислава, пропавшего без вести. Мальчик покинул дом родителей в сентябре 2025 года и поддерживал связь с семьей каждый день. Однако недавно он перестал отвечать на сообщения и звонки, что заставило родителей обратиться в полицию и привлечь волонтеров. Об этом сообщают местные СМИ.