Двухлетний мальчик остался один в застрявшем лифте на Камчатке
На Камчатке лифт стал западней для двухлетнего мальчика. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Савченко в Петропавловске-Камчатском. Мужчина вместе с детьми вошел в подъезд и на мгновение отвлекся — в этот момент его малолетний сын шагнул в открывшуюся кабину лифта.
Двери лифта тут же закрылись, и мальчик оказался в ловушке. Отец, не теряя самообладания, вызвал спасателей и до их прибытия пытался успокоить ребенка, который сильно испугался.
Спасатели прибыли на место и с помощью специального ключа открыли лифт. Мальчик не пострадал и отделался лишь испугом.
