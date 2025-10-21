«Сама виновата»: В Башкирии школьники устроили психологический террор ученице

21 октября 2025, 17:59

Администрация Ишимбая начала проверку после сообщений о травле школьницы

Фото: Istock/Ridofranz

В Башкирии группа школьников устроила травлю своей одноклассницы. Конфликт начался после недопонимания в общем чате, когда один из учеников решил настроить против девочки весь класс. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.