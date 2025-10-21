«Сама виновата»: В Башкирии школьники устроили психологический террор ученице
В Башкирии группа школьников устроила травлю своей одноклассницы. Конфликт начался после недопонимания в общем чате, когда один из учеников решил настроить против девочки весь класс. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Родные девятиклассницы Яны из города Ишимбай рассказали, что с тех пор подростки регулярно пишут ей оскорбительные сообщения и соревнуются в унижениях. Руководство школы №1 не принимает мер к прекращению травли.
Родственники утверждают, что классный руководитель публично обвинил в ситуации саму девочку. После этого агрессия со стороны одноклассников перешла и на членов её семьи. Мать школьницы обратилась к администрации учебного заведения, сообщив, что из-за систематических нападок дочь вынуждена посещать психолога.
В ответ школа предложила организовать для девочки проверку на наличие психических отклонений. Администрация Ишимбайского района начала проверку по факту случившегося.
