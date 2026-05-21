«Особенно важно»: Врач дала простые советы, как замедлить старение
Врач Мойсенко: замедлить старение помогут крупы и яйца
Долголетие напрямую зависит от системы питания. Оказывается, привычка варить яйца вкрутую может ускорить старение у пожилых людей, а добавление уксуса перед едой — продлить жизнь.
Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» дала несколько конкретных советов для людей возраста 65+, которые хотят замедлить старение и улучшить свой биологический возраст.
- Проверьте уровень общего белка в крови. Норма для этого возраста — от 70. Если ниже, нужно срочно увеличивать долю животного белка в рационе и, возможно, подключать ферменты.
- В завтрак обязательно добавьте жиры. Даже маленький кусочек жирной рыбы, ложка оливкового масла или несколько оливок запустят желчный пузырь и помогут усвоить всё остальное.
- Яйца — всмятку, а не вкрутую. Для пожилого человека с возрастной ферментопатией жидкий желток усваивается значительно легче.
- Замачивайте крупы на ночь. Это освобождает их от фитатов — веществ, которые мешают усвоению витаминов группы B и минералов. Особенно важно для тех, кто ест много цельнозерновых каш.
- Используйте природные помощники пищеварения. Лимонный сок или яблочный уксус перед едой (или добавленный в блюда) усиливают выработку соляной кислоты в желудке, что критически важно для усвоения белка.
- Добавьте ферменты при необходимости. Если после еды ощущается тяжесть, вздутие, если анализ кала показал проблемы с перевариванием — врач может назначить ферментные препараты. Это не «на всю жизнь», а на период восстановления.