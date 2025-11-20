Кардиологи КДЦ «Ромашка» выявили у пациентки скрытую сердечную патологию
Врачи Клинико-диагностического центра «Ромашка» выявили в пациентки скрытую сердечную патологию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В клинику обратилась 66-летняя женщина с жалобами на сильную слабость, быструю утомляемость, одышку при ходьбе и головокружение. Она связывала это с возрастом и длительное время не обращалась к медикам.
Врач-кардиолог центра провёл пациентке комплексное обследование и диагностировал ишемическую болезнь сердца, а также хроническую сердечную недостаточность первой стадии.
Ишемическая болезнь сердца вызвана кислородным и питательным голоданием миокарда из-за нарушения кровоснабжения. Без медицинской помощи подобное состояние может привести к инфаркту миокарда и даже внезапной остановке сердца.
«Пациенты часто недооценивают кардиологические риски, особенно в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогенов – природной защиты сосудов. Одышка, отёки, быстрая утомляемость и нерегулярное сердцебиение могут быть связаны не с возрастом, а со скрытыми признаками ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. Благодаря слаженной работе кардиологов и гинекологов-эндокринологов нам удалось выявить заболевание сердца на ранней стадии и назначить лечение», – рассказал врач-кардиолог Анвар Темирбулатов.По его словам, после курса комплексной терапии самочувствие пациентки улучшилось, повысилась выносливость и нормализовалось давление
Как напомнили в министерстве, КДЦ «Ромашка» находится по адресу: село Ромашково, Рублёвский проезд 41. Получить медицинскую помощь там можно по полису ОМС.