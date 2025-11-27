В Дербенте женщина умерла при походе к стоматологу
В Дербенте женщина скончалась во время визита к стоматологу. Об этом пишет РЕН ТВ.
Трагический инцидент произошел в одной из клиник Дербента. 59-летняя женщина обратилась за стоматологической помощью, однако врач даже не успел провести анестезию.
Согласно информации журналистов, пациентка скончалась. Причины этого происшествия пока не установлены.
Ранее сообщалось, что в Астане анестезиолог предстал перед судом после смерти четырёхлетней пациентки во время стоматологического лечения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
