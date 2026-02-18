Россиянин напал на врача скорой помощи с ножом

18 февраля 2026, 09:26

Омич напал на врача скорой помощи с ножом из-за отказа госпитализировать мать

Фото: iStock/maxim4e4ek

Житель Омска устроил нападение на медика скорой помощи, которая приехала осмотреть его мать. Инцидент произошел 14 февраля на улице 5-й Кордной. Мужчина вызвал скорую для своей матери, но когда врач осмотрела женщину и та отказалась от госпитализации, сын не согласился с решением. Об этом пишет РИА Новости.