Россиянин напал на врача скорой помощи с ножом

Омич напал на врача скорой помощи с ножом из-за отказа госпитализировать мать
Фото: iStock/maxim4e4ek

Житель Омска устроил нападение на медика скорой помощи, которая приехала осмотреть его мать. Инцидент произошел 14 февраля на улице 5-й Кордной. Мужчина вызвал скорую для своей матери, но когда врач осмотрела женщину и та отказалась от госпитализации, сын не согласился с решением. Об этом пишет РИА Новости.



39-летний омич, ранее судимый за кражи и побои, схватил нож со стола и начал угрожать медикам. В результате он нанес 36-летнему врачу резаную рану на левой руке. Фельдшер успел нажать кнопку экстренного вызова на планшете. Сотрудники Росгвардии быстро прибыли на место и задержали нападавшего. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством». Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Саратове 77-летняя женщина пострадала из-за сошедшей с крыши наледи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Дарья Осипова

