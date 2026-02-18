Россиянин напал на врача скорой помощи с ножом
Житель Омска устроил нападение на медика скорой помощи, которая приехала осмотреть его мать. Инцидент произошел 14 февраля на улице 5-й Кордной. Мужчина вызвал скорую для своей матери, но когда врач осмотрела женщину и та отказалась от госпитализации, сын не согласился с решением. Об этом пишет РИА Новости.
39-летний омич, ранее судимый за кражи и побои, схватил нож со стола и начал угрожать медикам. В результате он нанес 36-летнему врачу резаную рану на левой руке. Фельдшер успел нажать кнопку экстренного вызова на планшете. Сотрудники Росгвардии быстро прибыли на место и задержали нападавшего. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством». Расследование продолжается.
