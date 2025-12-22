22 декабря 2025, 16:17

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере хорошо проявить сдержанность и серьезность, важно думать о своей репутации. В любви надо дать друг другу уверенность в будущем и поставить в приоритет преданность, честность и надежность. В сфере здоровья надо сконцентрироваться на повседневных обязанностях и исключить забывчивость. Не следует пренебрегать собой и своими ощущениями.