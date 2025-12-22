«Освободиться от застенчивости»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 22 по 28 декабря 2025 года
В деловой сфере хорошо проявить сдержанность и серьезность, важно думать о своей репутации. В любви надо дать друг другу уверенность в будущем и поставить в приоритет преданность, честность и надежность. В сфере здоровья надо сконцентрироваться на повседневных обязанностях и исключить забывчивость. Не следует пренебрегать собой и своими ощущениями.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо проявить талант организатора и руководителя. Реализовывать проекты желательно медленно и уверенно.
Тельцу важно ориентироваться на долговременные планы и отказаться от моментальной выгоды. Помогут ему в этом дисциплинированность и упорство.
Близнецам удастся достичь авторитета и более прочного положения в обществе. Им благоприятно прислушаться к интуиции.
Раку лучше не тратить свою энергию на пустяки. Ему нужно быть объективным и общаться с пользой для себя.
Лев будет ловким и обходительным. Он внесёт значительный вклад в общее дело.
Деве нужно вдохновиться своими идеями, а детали и тонкости дополнить позже.
Весы проявят культуру поведения, вежливость и умение себя выгодно преподносить.
Скорпиону нужно быть искренним. Ему необходимо освободиться от старых комплексов и застенчивости.
Стрельцу поможет стратегия, реалистичный подход и собственные усилия. Шаг за шагом он добьётся успеха.
Козерог сможет положиться на друзей и единомышленников. Коллективные усилия лучше, чем действия в одиночку.
Водолей преодолеет препятствия и успеет сделать многое. Он будет активным и решительным.
Рыбам нужна романтика и красивые чувства. Им самим желательно поступать от сердца и от всей души делать добро.
