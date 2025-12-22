Достижения.рф

«Освободиться от застенчивости»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 22 по 28 декабря 2025 года

В деловой сфере хорошо проявить сдержанность и серьезность, важно думать о своей репутации. В любви надо дать друг другу уверенность в будущем и поставить в приоритет преданность, честность и надежность. В сфере здоровья надо сконцентрироваться на повседневных обязанностях и исключить забывчивость. Не следует пренебрегать собой и своими ощущениями.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо проявить талант организатора и руководителя. Реализовывать проекты желательно медленно и уверенно.

Тельцу важно ориентироваться на долговременные планы и отказаться от моментальной выгоды. Помогут ему в этом дисциплинированность и упорство.

Близнецам удастся достичь авторитета и более прочного положения в обществе. Им благоприятно прислушаться к интуиции.

Раку лучше не тратить свою энергию на пустяки. Ему нужно быть объективным и общаться с пользой для себя.

Лев будет ловким и обходительным. Он внесёт значительный вклад в общее дело.

Деве нужно вдохновиться своими идеями, а детали и тонкости дополнить позже.

Весы проявят культуру поведения, вежливость и умение себя выгодно преподносить.

Скорпиону нужно быть искренним. Ему необходимо освободиться от старых комплексов и застенчивости.

Стрельцу поможет стратегия, реалистичный подход и собственные усилия. Шаг за шагом он добьётся успеха.

Козерог сможет положиться на друзей и единомышленников. Коллективные усилия лучше, чем действия в одиночку.

Водолей преодолеет препятствия и успеет сделать многое. Он будет активным и решительным.

Рыбам нужна романтика и красивые чувства. Им самим желательно поступать от сердца и от всей души делать добро.


