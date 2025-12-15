«Удовлетворен и доволен»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 декабря
В деловой сфере благоприятно проявлять активную позицию, полагаться на своё обаяние и стараться производить хорошее впечатление. В любви важно проявить умение радоваться друг за друга и поддерживать. В сфере здоровья надо высыпаться и ответственно относиться к распределению нагрузки.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овен получит желаемый результат, если будет ориентирован на долгосрочную перспективу. Ему поможет деловая хватка и терпение.
Тельцу надо быть повнимательнее в тратах. Ему не стоит заниматься инвестициями на этой неделе.
Близнецам не следует себя критиковать. Им нужно повышать свою самооценку и быть оптимистами.
Рак будет находиться в равновесии и душевной гармонии с собой и миром.
Лев ощутит радость от жизни. Ему легко будет даваться импровизация и он проявит себя творчески.
Деве не следует перегружать себя контактами. Ей надо отдохнуть и при необходимости заручиться поддержкой.
Весы упрочнят свое положение благодаря компромиссам, дипломатичности и такту. Им важно брать ответственность за общее дело и быть серьёзными.
Скорпион почувствует, что он удовлетворен и доволен. Ему нужно быть в себе поувереннее и посмелее.
Стрелец достигнет уважения и почёта. Его амбициозность будет обоснована.
Козерог добьётся устойчивого развития и наполнится яркой решимостью, непоколебимым и напористым настроем.
Водолей проявит независимый нрав и свободолюбие. К окружающим он проявит благожелательность и дружелюбие.
Рыбам необходимо навести порядок во всём, а также с вниманием отнестись к своим обязанностям.
