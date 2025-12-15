«Удовлетворен и доволен»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 декабря

15 декабря 2025, 15:55

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере благоприятно проявлять активную позицию, полагаться на своё обаяние и стараться производить хорошее впечатление. В любви важно проявить умение радоваться друг за друга и поддерживать. В сфере здоровья надо высыпаться и ответственно относиться к распределению нагрузки.