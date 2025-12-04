Россиянам дали советы, как выбрать подарок партнеру на Новый год

04 декабря 2025, 19:22

Красильникова: подарок для партнёра стоит выбирать исходя из его предпочтений

Фото: iStock/Longfin Media

Подарок на Новый год для партнёра стоит выбирать исходя из его привычек и потребностей, а не стоимости. Так считает пиар-директор дейтинг-сервиса «Мамба» Наталья Красильникова.





По её словам, подарок может быть связан с совместным времяпрепровождением, например, короткая поездка, концерт или мастер-класс. Совместные впечатления зачастую оказывают на отношения большее влияние, чем предметы.





«Фраза "у партнера всё есть" чаще означает, что базовые бытовые потребности уже закрыты и человеку важнее забота и комфорт, чем новая вещь в шкафу. Подарок воспринимается как знак участия, если он вписан в привычный распорядок дня и помогает в конкретной ситуации», — сказала Красильникова «Известиям».

«На втором месте — сладости и угощения, их выбрали 23% респондентов. Речь идет о букетах из клубники, зефире и конфетах ручной работы. Еще 14% планируют подарить близким теплые вещи и одежду — традиционный символ заботы в зимние праздники», — приводит издание данные опроса.