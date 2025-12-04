Россиянам дали советы, как выбрать подарок партнеру на Новый год
Красильникова: подарок для партнёра стоит выбирать исходя из его предпочтений
Подарок на Новый год для партнёра стоит выбирать исходя из его привычек и потребностей, а не стоимости. Так считает пиар-директор дейтинг-сервиса «Мамба» Наталья Красильникова.
По её словам, подарок может быть связан с совместным времяпрепровождением, например, короткая поездка, концерт или мастер-класс. Совместные впечатления зачастую оказывают на отношения большее влияние, чем предметы.
«Фраза "у партнера всё есть" чаще означает, что базовые бытовые потребности уже закрыты и человеку важнее забота и комфорт, чем новая вещь в шкафу. Подарок воспринимается как знак участия, если он вписан в привычный распорядок дня и помогает в конкретной ситуации», — сказала Красильникова «Известиям».
Кроме того, универсальными подарками являются практичные вещи: плед, домашняя одежда, термокружка для тех, настольная лампа и даже подписка на полезный сервис. Также можно обновить предмет, которым человек часто пользуется, это могут быть органайзер для документов или увлажнитель воздуха. Можно подарить и курс обучения, абонемент на массаж или медпрограммы.
Выбрать подходящий подарок можно с помощью разговора с партнёром, заключила Красильникова.
Тем временем результаты опроса, проведенного онлайн-школой иностранных языков Skyeng, показали, что 31% россиян подарят близким на Новый год гаджеты и технику, пишет «Газета.Ru».
«На втором месте — сладости и угощения, их выбрали 23% респондентов. Речь идет о букетах из клубники, зефире и конфетах ручной работы. Еще 14% планируют подарить близким теплые вещи и одежду — традиционный символ заботы в зимние праздники», — приводит издание данные опроса.
В топ-5 подарков вошли подарочные сертификаты на обучение или впечатления, косметика и уходовые средства, а также hand-made подарки и декор.
При этом более половины опрошенных хотели бы получить на Новый год подарочный сертификат.