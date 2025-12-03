От безопасной игры до криминала: педофилы, нелегальные казино, аферисты и убийства родителей. Почему в России заблокировали Roblox?
В популярной игре Roblox, которую обожают школьники, произошел серьезный сбой. Видеоигра почти 19 лет занимает верхние строчки в рейтингах и привлекает внимание детей и взрослых по всему миру. Однако в новостях часто появляются истории о мошенничестве и обмане, связанные с ней. Недавно в Санкт-Петербурге девочка убила свою мать, вдохновившись игровыми сценами из Roblox. Это вызывает много вопросов у обеспокоенных родителей. В материале «Радио 1» мы подробно расскажем обо всех аспектах этих ситуаций.
В чем суть игры Roblox?Roblox — онлайн-платформа, созданная американской компанией Roblox Corporation. Она позволяет пользователям придумывать собственные игры. Платформа поддерживает широкий спектр жанров и стилей. С момента своего появления в 2006 году Roblox выпустила более 40 миллионов игр. Большинство из них — простые и однообразные. Однако встречаются и настоящие жемчужины, в которые вложили много усилий и креатива. Здесь можно найти гонки, стрелялки, спортивные симуляторы, тамагочи и даже ужастики. В топе популярных часто оказываются вполне безобидные развлечения, где дети ухаживают за виртуальными питомцами.
На первый взгляд, платформа кажется абсолютно безопасным местом для развлечений. Но иногда можно наткнуться на очень странные проекты. Модераторы стараются быстро удалять нежелательный контент, но с учетом 40 миллионов игр это сделать непросто. Поэтому стоит быть внимательным и осторожным.
Как зарабатывать деньги в Roblox?В Roblox есть своя валюта — robux, и целая экономическая система. Пользователи могут создавать разные вещи, например, игры или костюмы, и продавать их другим. Разработчики берут приличную комиссию — почти 60-70%, так что на руки остается не так много.
Как можно заработать в Roblox? Вот несколько способов:
- Продавать костюмы (или скины) для персонажей;
- Сдавать в аренду место на своем сервере;
- Создать популярную игру и получить премиальные выплаты;
- Купить подписку Roblox Premium, которая дает стабильное количество robux каждый месяц.
Многие дети активно тратят реальные деньги на бонусы. Оборот проекта составляет около трех миллиардов долларов в год. Пользователи особенно любят подписку Roblox Premium, которая стоит 500 рублей в месяц и гарантирует 1000 robux. Чтобы вывести заработанные robux в реальные деньги, тоже нужна подписка. По данным Bloomberg, в 2023 году компания выплатила пользователям 750 миллионов долларов.
Деньги могут украсть?В России мошенники, выдавая себя за известных блогеров, обманывают детей и заставляют их переводить большие суммы денег. Например, в Москве один ребенок отдал злоумышленникам 900 тысяч рублей, думая, что общается с популярным стримером. В игре даже существуют нелегальные казино, где игроки ставят как robux, так и реальные деньги. Проблемы с мошенничеством стали настолько серьезными, что конгресс США решил заставить платформу ужесточить правила модерации.
Как защитить ребенка?После вмешательства правительства Roblox решила улучшить функции родительского контроля. В 2024 году компания анонсировала новые возможности, которые позволят родителям связывать свои аккаунты с аккаунтами детей. Теперь они смогут устанавливать ограничения на время игры, контролировать друзей и задавать лимиты на расходы. С ноября 2024 года пользователи младше 13 лет не могут обмениваться сообщениями без согласия родителей. Это помогает защитить детей от мошенников и нежелательного общения.
Кроме того, введены возрастные рейтинги для игр. Это дает взрослым возможность выбирать подходящий контент и ограничивать доступ к играм, которые могут быть неподходящими для их детей.
Убийство матери после конфликтаВ Санкт-Петербурге произошла шокирующая история. 13-летняя девочка убила свою мать после ссоры. Школьница проводила много времени в «Роблоксе» и активно делилась видео в TikTok. Мать пыталась контролировать увлечение дочери, что вызывало постоянные споры между ними. После очередного конфликта девочка схватила нож и напала на женщину.
Педофилы начали охотиться за детьми в RobloxВ Roblox началась настоящая охота на детей, и чаще всего страдают школьники младше 14 лет. Половина всех инцидентов, связанных с этой игрой, касается домогательств. Ребятам предлагают откровенное общение, требуют интимные фото и даже пытаются устроить виртуальный секс с персонажами.
Кроме того, взрослые под анонимными аккаунтами устраивают насилие, вымогают или крадут внутриигровую валюту. Они угрожают расправой и унижают пользователей при всех остальных игроках. По статистике, 92% пострадавших — это дети в возрасте от 7 до 14 лет.
Roblox запретили в РоссииГлава общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская и её команда обратились в Роскомнадзор с серьезными опасениями по поводу игры Roblox. Они проанализировали, что в ней есть немало рисков для детей в возрасте от 3 до 15 лет. Например, возможность делать покупки внутри игры может привести к тому, что родители потеряют большие суммы денег с карточек. Кроме того, дети могут общаться с незнакомцами, чьи намерения могут быть далеко не добрыми. Среди других проблем — зависимость и наличие контента с насилием и ненормативной лексикой.
Масштабный сбой произошел в популярном у школьников приложении3 декабря в Roblox произошел серьезный сбой, из-за которого многие пользователи, в основном школьники, не могут запустить приложение. Игроки из крупных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, сообщают о постоянных вылетах с ошибкой при попытке входа.
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что он может быть связан с действиями Роскомнадзора (РКН). Парламентарий связал ситуацию с Roblox с позицией регулятора.