Треть россиян считают, что знакомиться с видеоиграми оптимально с 9 до 15 лет

03 декабря 2025, 07:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Треть россиян считает, что оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми — от девяти до пятнадцати лет. Такие данные озвучили в пресс-службе Агентства креативных индустрий, пишет РИА Новости.