Треть россиян считают, что знакомиться с видеоиграми оптимально с 9 до 15 лет
Треть россиян считает, что оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми — от девяти до пятнадцати лет. Такие данные озвучили в пресс-службе Агентства креативных индустрий, пишет РИА Новости.
Опрос провели в рамках Московской международной недели видеоигр. Более 31% респондентов уверены, что лучше всего начинать играть в этом возрасте. Наиболее активно эту позицию поддерживают молодые люди от семнадцати до двадцати пяти лет — 38%, а также граждане в возрасте от двадцати шести до тридцати пяти — 32%.
Интересно, что респонденты от 35 до 45 лет лояльнее относятся к раннему знакомству с играми. Более четверти из них считают приемлемым возрастом для начала — до пяти лет. Однако среди молодежи до 35 лет лишь около шестнадцати процентов поддерживают такую точку зрения.
Некоторые выступают за более позднее знакомство. 14,5% людей в возрасте от двадцати шести до тридцати пяти лет считают, что лучше начинать ближе к совершеннолетию. В среднем по выборке этот показатель составляет семь процентов. Среди людей старше пятидесяти пяти лет наблюдается высокая доля неопределившихся — более двадцати четырех процентов затруднились ответить.
