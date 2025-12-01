Милонов назвал мужчин 30 лет без детей «лузерами» за PlayStation и скейт
Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов выразил обеспокоенность «инфантильными» мужчинами 30 лет. По его мнению, мужчины без детей, которые играют в PlayStation или катаются на скейтборде, теряют жизненные ориентиры.
Парламентарий рассказал корреспонденту «Татар-информа», что его беспокоит большое количество мужчин, остающихся «безответственными подростками» даже после 30 лет. Основные занятия таких людей, по словам Милонова, ограничиваются видеоиграми и экстремальными развлечениями.
«Если человек в 30 лет не имеет детей и играет в PlayStation или катается на скейтборде, то он просто лузер», — подчеркнул депутат.Милонов обратил внимание на социальную проблему инфантильности, призвав мужчин к ответственности за личную жизнь и семью. Его высказывание уже вызвало обсуждение в СМИ и соцсетях.