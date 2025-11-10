От воспитания до жилищных проблем: Россиянам рассказали, как решаются вопросы демографии

10 ноября 2025, 16:22

Демограф Рыбальченко: вопросы демографии решаются с помощью проектов и систем

Фото: iStock/standret

Председатель Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко в беседе с «Радио 1» рассказал об эволюции институтов гражданского общества и о самых частых запросах, с которыми россияне обращаются в палату.





Спикер отметил, что за последние два десятилетия ключевым изменением стало укрепление роли регионов. Говоря о повседневной работе с обращениями граждан, эксперт выделил несколько ключевых тенденций.





«По-прежнему острой остается жилищная проблема, особенно для многодетных семей. При этом, к счастью, стало значительно меньше обращений, связанных с полным отсутствием средств к существованию. Многие запросы касаются семейных конфликтов, где палата выступает в роли медиатора. Особое внимание в работе комиссии уделяется стратегическим инициативам, направленным на укрепление традиционных семейных ценностей и решение демографических вопросов», — поделился собеседник.

«Среди успешных проектов, инициированных комиссией, — создание системы сертифицированных нянь, проект «Внуковедение» в Москве, помогающий бабушкам и дедушкам в воспитании внуков, и «Сертификат молодой семьи», позволяющий проверить репродуктивное здоровье», — сказал он.