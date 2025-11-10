От воспитания до жилищных проблем: Россиянам рассказали, как решаются вопросы демографии
Демограф Рыбальченко: вопросы демографии решаются с помощью проектов и систем
Председатель Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко в беседе с «Радио 1» рассказал об эволюции институтов гражданского общества и о самых частых запросах, с которыми россияне обращаются в палату.
Спикер отметил, что за последние два десятилетия ключевым изменением стало укрепление роли регионов. Говоря о повседневной работе с обращениями граждан, эксперт выделил несколько ключевых тенденций.
«По-прежнему острой остается жилищная проблема, особенно для многодетных семей. При этом, к счастью, стало значительно меньше обращений, связанных с полным отсутствием средств к существованию. Многие запросы касаются семейных конфликтов, где палата выступает в роли медиатора. Особое внимание в работе комиссии уделяется стратегическим инициативам, направленным на укрепление традиционных семейных ценностей и решение демографических вопросов», — поделился собеседник.
По словам спикера, многие предложения из доклада «Демография-2030» были реализованы. Например, введение показателя суммарного коэффициента рождаемости в оценку эффективности губернаторов заставило глав регионов активнее работать над созданием благоприятных условий для семей.
«Среди успешных проектов, инициированных комиссией, — создание системы сертифицированных нянь, проект «Внуковедение» в Москве, помогающий бабушкам и дедушкам в воспитании внуков, и «Сертификат молодой семьи», позволяющий проверить репродуктивное здоровье», — сказал он.
Таким образом, через экспертизу, работу с обращениями граждан и поддержку конкретных проектов Общественная палата России доказывает свою эффективность как важный институт, стоящий на защите интересов семьи и граждан страны.