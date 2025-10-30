РПЦ: проблема деторождения связана с разводами и стремлением к личному комфорту
Основные проблемы с деторождением в России связаны с разводами и стремлением к личному комфорту. Об этом заявил представитель Русской православной церкви Павел Островский, комментируя региональные инициативы по запрету склонения женщин к абортам.
В беседе с RT священник отметил, что демографические трудности нельзя объяснять только доступностью абортов. Даже при полном запрете россияне, по его мнению, просто станут чаще предохраняться и реже решаться на рождение детей.
Островский отметил, что высокий уровень разводов является одной из ключевых причин низкой рождаемости.
« Когда из десяти пар, вступивших в брак, разводятся восемь, это не может людей успокаивать. И вряд ли муж и жена захотят иметь много детей, когда они находятся в состоянии постоянной тревоги за целостность своей семьи», — подчеркнул он.
Представитель РПЦ также обратил внимание на то, что современное стремление к комфорту и удобству противоречит идее многодетности. Он предложил сосредоточиться на обучении брачным отношениям с точки зрения православного учения.