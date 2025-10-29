В Китае женщина вышла замуж за онкобольного ради его почки и влюбилась
В Китае брак по расчету между тяжелобольными людьми перерос в настоящую любовь. Об этом сообщает South China Morning Post.
В 2013 году у 24-летней Ван Сяо диагностировали уремию, и ей потребовалась пересадка почки. Родственники не подходили по группе крови, и ей посоветовали найти больного раком человека для брака в обмен на орган. В соцсетях она опубликовала объявление, на которое откликнулся 27-летний Юй Цзяньпин, страдающий миеломой.
Ван вышла за Юя, который обещал передать ей почку после смерти, а она заботилась о нем и его отце. Со временем они влюбились друг в друга. Ван организовала цветочный бизнес, чтобы собрать деньги на пересадку костного мозга для мужа, операция прошла успешно, здоровье обоих стабилизировалось.
В 2015 году пара официально сочеталась браком. Их история легла в основу фильма «Вива ла Вида», собравшего в прокате 3,1 млрд рублей. Супруги открыли собственный цветочный магазин в Сиане.
